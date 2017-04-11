更正-台湾货币市场：4月11日和本提存期资金预期变化一览表

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
(更正：法兴银行今日发行国际板债券计价单位为〞南非币〞，非〞美元〞) 路透台北4月11日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单925亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --国泰世华商业银行发行1.95亿美元国际板债券。 --法国兴业银行发行4.55亿南非币国际板债券。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)1,797.3亿台币： 4/12 827.50亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.50亿台币 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27 7,875.80亿台币 4/28 1,791亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03 5,162亿台币 --公债还本付息53.76875亿台币 4/15 104甲7期2息 6.375亿台币 4/21 89乙1期17息 19.68125亿台币 4/23 88乙1期18息 21.15亿台币 4/25 103甲7期3息 6.5625亿台币 --国库券还本付息共900亿台币： 4/25 财106-3期还本付 300亿台币 息 4/27 财105-6期还本付 300亿台币 息 4/28 财105-7期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/13：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，12日标售。 --4/21：财政部发行106/5期五年期公债，金额暂订250亿台币，4月18日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。