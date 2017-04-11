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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 11:27 BJT

更正-台湾货币市场：4月11日和本提存期资金预期变化一览表

 (更正：法兴银行今日发行国际板债券计价单位为〞南非币〞，非〞美元〞)
    路透台北4月11日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单925亿台币。 
         
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。
    --国泰世华商业银行发行1.95亿美元国际板债券。  
    --法国兴业银行发行4.55亿南非币国际板债券。    
-------------------------------------------------------------------------   
    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共4兆(万亿)1,797.3亿台币： 
       4/12                  827.50亿台币
       4/13                   7,192亿台币
       4/14                1,132.50亿台币
       4/17                4,018.50亿台币
       4/18                2,079.50亿台币
       4/19                1,224.50亿台币
       4/20                   1,561亿台币
       4/21                     254亿台币
       4/24                   5,170亿台币
       4/25                2,455.50亿台币
       4/26                1,046.50亿台币
       4/27                7,875.80亿台币
       4/28                   1,791亿台币
       5/01                       2亿台币
       5/02                       5亿台币
       5/03                   5,162亿台币
 
 --公债还本付息53.76875亿台币
    4/15     104甲7期2息         6.375亿台币
                            
    4/21     89乙1期17息      19.68125亿台币
                            
    4/23     88乙1期18息         21.15亿台币
                            
    4/25     103甲7期3息        6.5625亿台币
 
  --国库券还本付息共900亿台币： 
    4/25    财106-3期还本付          300亿台币
                   息         
    4/27    财105-6期还本付          300亿台币
                   息         
    4/28    财105-7期还本付          300亿台币
                   息         
 
    --月底军公教薪饷拨款。
   
    **紧缩因素：    
    --4/13：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，12日标售。
    --4/21：财政部发行106/5期五年期公债，金额暂订250亿台币，4月18日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
    
     注：*表新增或更新。(完)

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
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