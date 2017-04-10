更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力

标题新闻：美国企业4月用于资本投资的借款额同比增长8%--设备租赁和金融协会(ELFA)
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(新增全日成交细节)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
中国金融期货交易所的五年期国债期货品种共计成交7,573手，是离岸产品的近33倍，但离岸市场较在岸市场少了季度期限的合约（12月期合约）。离岸全日成交的6月期合约为113手，成交的名义合约金额达5,650万元人民币，9月期合约成交114手，名义合约5,700万元。
早盘多数时间，成交居主的6月合约报价在99.14/99.38间对峙，午后的bid/ask报价有所接近，一度缩窄至99.102/99.108，成交因此扩大，收盘价则为99.09/99.24。
“（成交少）是意料之中的...,以前的离岸人民币产品从推出到火爆，都会经历一个过程。”一海外机构人士称。
他指出，随着中国债券市场进一步对外开放，离岸市场的投资者将会对这一产品产生浓厚的兴趣。
根据港交所公布的信息，该期货合约对应的是中国财政部发行的五年期国债，买卖以人民币进行。每个合约金额为50万元人民币；交易时间为上午9时至中午12时，以及下午1时至4时30分。
港交所称，已邀请期交所参与者申请成为国债期货的流通量提供者（做市商），并将与期交所参与者推出联合推广计划。
“债券通年内如果能通，这个产品的活跃指日可待，毕竟国债期货是对冲利率风险的最佳产品。”上述交易人士并称。
香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所0388.HK进行交易。（完） (记者 毕晓雯；审校 乔艳红/杨淑祯)
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