重温稿-《中国新债预测》国开行一、三和10年债收益率均值3.48%、3.86%和4.03%

* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.0668%；国开行上周四招标一年、三年和10年期债的结果 分别为3.4659%、3.8700%和4.04%。 北京一券商分析师补充说，如果资金面能继续保持较为宽松状态，不排除明日一年期品 种收益率会略低一些，但10年期预计与上周结果不会有太大出入。 农发行今日下午招标的三、七和15年固息增发债，中标收益率分别为3.9277%、4.1438% 和4.2929%，对应投标倍数3.07倍、3.62倍和5.21倍。 明日三期新债中，一年和10年期为国开行今年第四期 和第10期的增发 债；三年品种为新发债，首场招标结束后，将向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿 元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率(荷兰式) 缴款日 1/10年：4月13日 3年：4月19日 起息日 1年：2017/3/13；3年：2017/4/19 10年：2017/4/10 分销期 1/10年：4/12-4/13 3年：4/12-4/19(银行间)；4/12-4/18(柜台) 上市日 1/10年：4月17日；3年：4月21日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1/3年：无；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)