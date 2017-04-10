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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行一、三和10年债收益率均值3.48%、3.86%和4.03%

    * 招标品种：国开行1/3/10年固息债
    * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元
    * 3年可至多追加30亿元
    * 招标时间：4月11日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05%
    * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03%

    路透上海4月10日 - 中国国家开发银行         周二将招标发行一、三和10年三期债
。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限
新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48%
、3.86%和4.03%。
    
    上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位，
因为“二级也没怎么动。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、10年最
新收益率为3.5873%、3.9370%和4.0668%；国开行上周四招标一年、三年和10年期债的结果
分别为3.4659%、3.8700%和4.04%。                
    
    北京一券商分析师补充说，如果资金面能继续保持较为宽松状态，不排除明日一年期品
种收益率会略低一些，但10年期预计与上周结果不会有太大出入。
        
    农发行今日下午招标的三、七和15年固息增发债，中标收益率分别为3.9277%、4.1438%
和4.2929%，对应投标倍数3.07倍、3.62倍和5.21倍。            
    
    明日三期新债中，一年和10年期为国开行今年第四期               和第10期的增发
债；三年品种为新发债，首场招标结束后，将向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿
元当期债券，用于商业银行柜台分销。
    
    具体发行条款如下：
    
                   2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元
    追加额度        3年：至多30亿元
    期限/计息方式   1/3/10年固息
    招标时间        4月11日9:30-10:30
    招标方式        单一价格/利率(荷兰式)
    缴款日          1/10年：4月13日
                    3年：4月19日
    起息日          1年：2017/3/13；3年：2017/4/19
                    10年：2017/4/10
    分销期          1/10年：4/12-4/13
                    3年：4/12-4/19(银行间)；4/12-4/18(柜台)
    上市日          1/10年：4月17日；3年：4月21日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1/3年：无；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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