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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌至三周新低，市场缺爆发点大概率延续区间波动

    * 人民币收跌至三周新低
    * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤
    * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结
    * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价
亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分
过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区
间波动，料不会轻易跌破6.92元。
    
    他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分
头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料
短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。
    
    “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势
性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。
    
    一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入汇率操纵的行列，预
计一两周内人民币维持区间波动，不会有太大的动静。
        
    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微
升0.19%至93.39；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微升至94.39。

    全球汇市方面，欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者
估量近期显示竞争加剧的民调结果。投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜
.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散
。
    
    “我认为美国利率上升正在支撑美元，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元         今日          上日          升贬
  即期成交价格               6.9052        6.8993        -0.09%
        中间价               6.9042        6.8949        -0.13%
  成交额                  222.8亿美元   177.14亿美元        
      日内波动幅度(pips)       89        日低6.9109    日高6.902
        今年以来升贬幅度                                    0.64%
  2005年汇改以来升贬幅度                                   19.86%
   一年期美元/人民币掉期          1158                           
                                                       
                                                            
 离岸人民币市场               今日          上日                 
        CNH即期              6.9054        6.9007                
 一年期NDF                   7.0971        7.0805                
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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