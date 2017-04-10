更新版 1-台湾货币市场：短率持在低档，月初整体资金情势偏松留意央行冲销态度

* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.652 30.601 台湾加权股价指数<.TWII 9,882.54 9,873.37 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.250% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.177-0.390% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.340-0.380% 0.310-0.390% **短票利率趋跌** 短票方面，票券交易员表示，周一发票量例行性较少，而银行间月初急待去化过剩资金，月内、跨月短票 利率同步较上日趋跌1个基点。 〞今天钱更多，银行买票意愿高，都没办法满足他们。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，跨月则为0.37-0.38%；以上利率区间 较上日微跌。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%，区间在0.33-0.41%，成交量为169.89亿 台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.30-0.48%，成交量为111.20亿台币。 台湾央行周一发行1,413亿台币定存单，发行余额增11亿台币。 本周央行定存单到期共有1兆1,479亿台币，本周余日分别为周二925亿、周三827.50亿、周四7,192亿以及 周五的1,132.50亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备为524亿台币，累计超额准备为2,551亿台币、加计前期1%的 超额准备5,054亿台币。 **RP利率靠向区间低位** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，本周不仅欠缺债券交割因子且尚有百余亿台币债券还本付息， 让月初资金更显宽裕，RP利率交投向区间低位靠拢。 他们指出，目前投信端资金偏多仍待去化，部分暂先预框明日RP券源，而朝阳人寿因将并入南山人寿，与 朝阳人寿承作的公司债RP将陆续到期结算，预计量能对市场影响有限。 〞客人虽多钱，但不急着丢钱。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券交易员称，短线银行端及投信端资金皆偏多，带动今日与金融机构承作的RP利率下跌1-2个 基点，其中以公债RP跌幅较大。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率做在0.30-0.33%；一周至一个月天期公司债RP利率在0.42-0.43% ；以上皆延续月初利率水准。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在0.23-0.29%，较长天期利率 在0.27-0.30%；公司债RP利率在0.28-0.34%；以上利率皆较上日微跌。(完) (审校 杨淑祯)