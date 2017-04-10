重温稿-中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华

路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。

报导并指出，无论非理性的无序投资，还是“明修栈道暗度陈仓”的虚假交易都干扰了正常的外汇和金融市场，令国有资产流失、国家利益受损。

“对外投资的真实性审核要坚持一把尺子量到底，不能经济稍有起色就有所放松。”报导称，对隐藏在对外投资背后的“盲目血拼”“伪造交易”“母小子大”“快设快出”等种种乱象需要严加防范。

报导并表示，发展改革委、商务部、央行和外汇局四部门2016年11月果断“出招”，加强对企业对外投资项目的真实性核实，这招掐断了这些企业和个人转移资金的路子，但中国对外投资的方针、原则、改革方向统统没变。

报导援引数据称，今年1至2月，中国非金融类直接投资同比下降52.8%，市场主体逐渐回归理性。