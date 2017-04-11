重发-中国经济：清理未批准涉企保证金项目，建立清单制度为企业减负--国务院

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
(重发修正首段文字)
路透北京4月11日 - 中国工业和信息化部援引国务院减轻企业负担部际联席会议通知称，继续清理取消没有法律、行政法规依据或未经国务院批准设立的涉企保证金项目，建立实施清单制度，坚决查处各种清单之外违规向企业征收保证金的行为。
工信部网站周二刊登的通知并称，将进一步清理、整合和规范一批涉企行政事业性收费和政府性基金项目，加大普遍性降费力度，切实减轻企业负担。
“深入实施涉企收费清单制度，全面建立政府定价的收费目录清单，督促各地区按照统一规范的格式形成常态化公示机制。”通知表示。
通知并称，进一步清理规范重点领域涉企收费，放开具备竞争条件的涉企经营服务政府定价，降低偏高的收费标准；加强行政审批中介收费监管，督促各地区、各部门根据行政审批前置中介服务事项目录清单对本领域中介服务收费进行清查，取消不合法不合理的收费项目。
同时，继续推动政社脱钩，从源头规范行业协会商会涉企收费行为；继续规范金融、进出口等重点领域和环节收费。
通知称，取缔违规设立的收费项目，制止超范围、超标准、超时限征收的行为；制止各种依托电子政务平台以及行政审批、执法检查等行政职权向企业提供经营服务的行为，取消不合法的收费项目。
此外，通知强调，将组织开展全国企业负担在线调查，逐步扩大调查样本，提升调查质量；加强重点行业和典型企业分析，多“解剖麻雀”，进一步摸清企业特别是小微企业的成本负担问题和政策诉求。
中国总理李克强此前在两会结束后会见中外记者时表示，中国要更大力度推进减税降费，争取今年减税降费达到万亿元人民币。（完）
参看详情，请点击工信部网站：here (发稿 陈君；审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普