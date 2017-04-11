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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 10:18 BJT

重发-中国经济：清理未批准涉企保证金项目，建立清单制度为企业减负--国务院

(重发修正首段文字)

路透北京4月11日 - 中国工业和信息化部援引国务院减轻企业负担部际联席会议通知称，继续清理取消没有法律、行政法规依据或未经国务院批准设立的涉企保证金项目，建立实施清单制度，坚决查处各种清单之外违规向企业征收保证金的行为。

工信部网站周二刊登的通知并称，将进一步清理、整合和规范一批涉企行政事业性收费和政府性基金项目，加大普遍性降费力度，切实减轻企业负担。

“深入实施涉企收费清单制度，全面建立政府定价的收费目录清单，督促各地区按照统一规范的格式形成常态化公示机制。”通知表示。

通知并称，进一步清理规范重点领域涉企收费，放开具备竞争条件的涉企经营服务政府定价，降低偏高的收费标准；加强行政审批中介收费监管，督促各地区、各部门根据行政审批前置中介服务事项目录清单对本领域中介服务收费进行清查，取消不合法不合理的收费项目。

同时，继续推动政社脱钩，从源头规范行业协会商会涉企收费行为；继续规范金融、进出口等重点领域和环节收费。

通知称，取缔违规设立的收费项目，制止超范围、超标准、超时限征收的行为；制止各种依托电子政务平台以及行政审批、执法检查等行政职权向企业提供经营服务的行为，取消不合法的收费项目。

此外，通知强调，将组织开展全国企业负担在线调查，逐步扩大调查样本，提升调查质量；加强重点行业和典型企业分析，多“解剖麻雀”，进一步摸清企业特别是小微企业的成本负担问题和政策诉求。

中国总理李克强此前在两会结束后会见中外记者时表示，中国要更大力度推进减税降费，争取今年减税降费达到万亿元人民币。（完）

参看详情，请点击工信部网站：here (发稿 陈君；审校 曾祥进)
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