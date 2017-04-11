更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）

(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：清理未批准涉企保证金项目，建立清单制度为企业减负--国务院

中国工业和信息化部援引国务院减轻企业负担部际联席会议通知称，继续清理取消没有法律、行政法规依据或未经国务院批准设立的涉企保证金项目，建立实施清单制度，坚决查处各种清单之外违规向企业征收保证金的行为。

--中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书

中债资信和社科院联合发布的“2017年对外投资与风险蓝皮书”指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。

--中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人

白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。

--中国贸易：中国贸易商接到官方指令，要求退回朝鲜煤炭--消息

据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜(北韩)运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。

--中国农业：上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨--农业部

中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。

--中国经济：交银财富景气指数上扬，经济回暖小康家庭信心增强

中国国有商业银行--交通银行发布的最新一期交银中国财富景气指数上升。调查结果显示，全国两会更加关注就业和医保等民生问题，并传递出进一步为实体经济降负的政策信号，小康家庭对未来经济发展的信心有所增强。

--香港经济：第二季GDP增速料减慢至2.6%，首季预测增长3.3%--香港大学

香港大学发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。

【金融】

--中国金融：银行业风险防控监管措施出炉，全面摸清风险底数进行中

在金融防风险、去杠杆的大背景下，中国银监会出炉银行业风险防控工作指导意见，涵盖银行业十大主要风险类别，这与之前3月初路透报导银监会开展信用风险专项排查一脉相承，监管层意在全面摸清风险底数，为今后银行业的监管推进提供基础。

--中国金融：银监会开展三套利检查摸底多嵌套风险，金融去杠杆势在必行

中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

--中国金融：银监会近日对平安银行和华夏银行等17家机构处罚4,290万元

中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。

--香港金融：港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO

香港交易及结算所行政总裁李小加称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。

【固定收益】

--中国公开市场：连续第12日暂停操作，今日净回笼200亿元

中国央行公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，因此今日继续不开展公开市场操作。至此，公开市场已连续第12日暂停操作。据此计算，今日净回笼200亿元人民币。

--中国货币市场：资金供给暂宽松无虞，跨缴税周期品种需求较旺

中国银行间市场资金面仍宽松无虞，主要回购利率续小跌。交易员表示，隔夜资金仍显泛滥，七天及14天因跨缴税周期需求稍显旺盛，不过大行早间亦有部分融出，机构整体轧平头寸难度并不大。

--中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压

中国银行间债市早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。

--中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券

深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.4970%，10年4.0440%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的一年、三年和10年期固息债，中标收益(利)率为3.4970%、3.88%和4.0440%，均稍高于此前3.48%、3.86%和4.03%的预测均值；三期债投标倍数2.20倍、3.39倍和3.22倍。

--《中国新债预测》五年国债利率均值3.12%，机构情绪偏谨慎料需求一般

中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价微升，两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至93.50

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收创逾15个月新高，军工股走势强劲

中国股市沪综指放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。

--香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。

--中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO

业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。

--《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战

对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。

--中国能源：国有炼厂获得130万吨一般贸易成品油出口配额--消息

三位消息人士周一表示，中国国有炼厂总共获得131.5万吨的一般贸易成品油出口配额。这批配额主要针对柴油和汽油。此外，这些炼厂还获得了333.5万吨的加工贸易成品油出口配额。

--中国数据：3月汽车销量同比增长4%，第一季增长7%--中汽协

中国汽车工业协会(中汽协)表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。

--香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展

中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。最终收报15.84港元，与招股价持平。

--企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司

汽车零件生产商--耐世特汽车宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。

--企业并购：中国华芯投资子公司Unic同意以5.8亿美元收购美国Xcerra

相关公司称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra。该交易有待美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。

--中国个股：葛洲坝拟投资四川基础设施建设，"十三五"期间规模逾2,000亿元

中国葛洲坝集团股份有限公司公告称，与四川省政府就共同推动加快四川基础设施建设，特别是提高盆周城市和跨二级城市基础设施水平，以及流域综合治理达成战略合作协议，“十三五”期间拟投资规模2,000亿元人民币以上。

--中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东