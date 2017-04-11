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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 11:06 BJT

重发-韩国金融市场：韩股韩元均接近四周低点，地缘政治风险疑虑抑制买需

 (重发以调整段落次序)
    路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元      周二盘中连续第六个交易
日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求
持续低迷。
    
    0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       下跌0.6%报2,121.16点
，此前触及3月13日以来盘中低点。
    
    韩元兑美元          报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一
收盘水准1,142.2下滑0.5%。

    KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来
看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。
    
    “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等
待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。
    
    外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小
。
    
     现代汽车           跌1.3%。
    
    下跌档数以499支超过上涨的267支。
    
    6月三年期公债期货       涨0.06点报109.30。
    
                                    0227GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,147.4       1,142.2
    日圆/韩元                 10.3644/83       10.2962
    韩国公债期货       *          109.30        109.24
    韩国综合股价指数            2,121.16      2,133.32
    ---------------------------------------------------

    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完)
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