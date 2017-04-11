更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

* 人民币随中间价收升，日内波幅极为有限 * 中间价仍有部分过滤，监管维稳态度明显 * 两地汇价结束倒挂，离岸资金看贬预期略升 * 短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅 远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明 显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期 汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。 他们并指出，近期离岸CNH连续走低，结束了与在岸长时间的倒挂，表明离岸资金对人 民币的贬值预期略有上升；若离岸CNH快速偏离在岸，则很可能再度遭遇离岸人民币流动性 收紧的状况。 “虽然还是有一部分资金做多（美元兑人民币），但明显谨慎，不认为近期会出趋势。 ”一中资行交易员表示。 另一中资行交易员指出，美指在101左右徘徊，没有太大的突破，而至少到6月才可能加 息，在此之前，美元没有太多利好，那人民币有可能小幅走升，双向波动多一些。 交易员指出，“人民币借着这三个月涨一涨，再不涨也没什么机会，”结汇的企业增多 也会带动人民币涨一涨，不过6.85不容易突破的区间，中长期看人民币总体有贬值趋势。 全球汇市方面，美元兑日圆周二在亚洲时段下跌，因对朝鲜(北韩)和叙利亚情势的担忧 打压美债收益率(殖利率)，并抵消美国升息预期的影响。 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.903 6.9052 0.03% 中间价 6.8957 6.9042 0.12% 成交额 233.22亿美元 222.8亿美元 日内波动幅度(pips) 32 日低6.9042 日高6.901 今年以来升贬幅度 0.67% 2005年汇改以来升贬幅度 19.90% 一年期美元/人民币掉期 1187 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9063 6.9075 一年期NDF 7.0995 7.094 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 吴云凌/乔艳红)