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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 17:11 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

    * 人民币随中间价收升，日内波幅极为有限
    * 中间价仍有部分过滤，监管维稳态度明显
    * 两地汇价结束倒挂，离岸资金看贬预期略升
    * 短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅
远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明
显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期
汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
    
    他们并指出，近期离岸CNH连续走低，结束了与在岸长时间的倒挂，表明离岸资金对人
民币的贬值预期略有上升；若离岸CNH快速偏离在岸，则很可能再度遭遇离岸人民币流动性
收紧的状况。   
    
    “虽然还是有一部分资金做多（美元兑人民币），但明显谨慎，不认为近期会出趋势。
”一中资行交易员表示。
    
    另一中资行交易员指出，美指在101左右徘徊，没有太大的突破，而至少到6月才可能加
息，在此之前，美元没有太多利好，那人民币有可能小幅走升，双向波动多一些。
    
    交易员指出，“人民币借着这三个月涨一涨，再不涨也没什么机会，”结汇的企业增多
也会带动人民币涨一涨，不过6.85不容易突破的区间，中长期看人民币总体有贬值趋势。

    全球汇市方面，美元兑日圆周二在亚洲时段下跌，因对朝鲜(北韩)和叙利亚情势的担忧
打压美债收益率(殖利率)，并抵消美国升息预期的影响。
    
    亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元        今日            上日            升贬
 即期成交价格               6.903           6.9052           0.03%
       中间价               6.8957          6.9042           0.12%
 成交额                  233.22亿美元     222.8亿美元          
     日内波动幅度(pips)       32          日低6.9042       日高6.901
       今年以来升贬幅度                                         0.67%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        19.90%
  一年期美元/人民币掉期          1187                                
                                                          
                                                               
 离岸人民币市场              今日            上日                    
       CNH即期              6.9063          6.9075                   
 一年期NDF                  7.0995           7.094                   
                                                          
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 吴云凌/乔艳红)
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