重温稿-台湾货币市场：拆款短率区间高位略见压，银行资金水位高涨却缺去化管道

* 拆款短率区间高位略见压 * 资金偏松需求却疲弱不振 * 短票利率靠向低位 * RP利率则持平偏跌 记者 詹静宜 路透台北4月11日 - 台湾银行间短率周二区间高位略见压。资金调度人士表示，由于上 旬整体市场资金偏松，需求却疲弱不振，今有大行调降对票券商承作一周拆款利率1个基点 ，另一大行也表态考虑跟进，让拆款短率高位出现松动迹象，短票利率交投也渐靠向低位。 他们表示，因央行近日减少冲销银行间隔夜拆款过剩资金，使银行间周一当日超额准备 高达465亿台币，资金水位高涨同时，却欠缺有效去化管道，带动短率盘旋低档区间，后续 关注明日两年期定存单标售及央行冲销力道。 〞钱蛮多的，看到别人调降，也考虑调降。〞一大型银行资调人员说。 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，该两年期定存单加 权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64%略微走低。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.650 30.652 台湾加权股价指数<.TWII 9,832.42 9,882.54 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.250% 0.177-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.390% 0.177-0.390% --两周拆款利率区间 0.340-0.380% 0.340-0.380% **短票利率靠向低位** 短票方面，票券交易员表示，今日有大行同步调降一个月、二个月及三个月短票利率2 个基点至0.39%、0.40%、0.41%，且银行间资金去化压力仍大、买票需求增温，带动短票利 率出现松动迹象，料短票利率逐渐靠向区间低位。 〞大行不降，买不到票，今天就降了。〞一大型票券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，随着银行间买票需求踊跃，短票交投以跨月天期为主，月内 资金调度则以拆款资金因应，若资金持续宽松，又欠缺去路的话，短票利率或有小幅续降空 间。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，跨月则为0.37-0.3 9%；交投较上日靠向区间低位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.378%，区间在0.33-0.40%， 成交量为113.41亿台币；前日加权平均利率在0.386%，区间在0.33-0.41%，成交量为169.89 亿台币。 台湾央行周二发行945.5亿台币定存单，发行余额增20.5亿台币。 本周央行定存单到期共有1兆1,479亿台币，本周余日分别为周三827.50亿、周四7,192 亿以及周五的1,132.50亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为606亿台币，超额准备为3,130亿台币、 加计前期1%的超额准备5,633亿台币。 **RP利率持平偏跌** 在债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，短线RP券源偏少，成交以到期续作为主 ，RP利率大致持平既有区间。 他们指出，除了投信端偏多钱外，银行间资金也有去化压力，整体资金情势稳中偏松， 料使RP利率持续徘徊在低档。 〞没什么资金需求，续作就平帐了。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券交易员称，投信、寿险及银行端客户资金皆显充沛，但券源不足，“有银 行的钱要进来，都一直没券给他”，料RP利率有望持续靠向低位。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率做在0.31-0.33%；一周至一个月天期公司债RP 利率在0.42-0.43%；利率水准皆持平上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在0.23-0.2 9%，较长天期利率在0.26-0.30%；公司债RP利率在0.28-0.33%；以上利率大致同于上日。( 完) (审校 乔艳红)