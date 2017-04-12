更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC

(更正：因英文原文有误，内文第二段贷款案签署日期应为“3月21日”，非“3月31日”)

路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。

瑞士信贷、南洋商业银行和兴业银行担任1.5亿美元贷款案的牵头行兼簿记行。该贷款案是在3月21日签署的，当时尚未进入分销阶段。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点，平均期限为2.5年。牵头行兼簿记行的前端费为190个基点，综合收益451个基点。

3月末，麒湾(香港)投资有限公司(Unicorn Bay (Hong Kong) Investments Ltd)与10家银行签署了75.05亿港元一年期过桥贷款，恒生银行担任牵头行和额度代理行，贷款用于为收购香港鸭脷洲的一个地块提供资金支持并用作建筑支出。麒湾(香港)投资有限公司是龙光地产与合景泰富地产控股有限公司的合资企业。