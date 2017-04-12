更正-路透基点：龙光地产启动1.5亿美元贷款案--TRLPC

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
(更正：因英文原文有误，内文第二段贷款案签署日期应为“3月21日”，非“3月31日”)
路透4月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国龙光地产控股有限公司启动1.5亿美元三年期贷款进入分销阶段。该公司上月末为其香港合资公司签署了75.05亿港元(9.66亿美元)过桥贷款。
瑞士信贷、南洋商业银行和兴业银行担任1.5亿美元贷款案的牵头行兼簿记行。该贷款案是在3月21日签署的，当时尚未进入分销阶段。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点，平均期限为2.5年。牵头行兼簿记行的前端费为190个基点，综合收益451个基点。
3月末，麒湾(香港)投资有限公司(Unicorn Bay (Hong Kong) Investments Ltd)与10家银行签署了75.05亿港元一年期过桥贷款，恒生银行担任牵头行和额度代理行，贷款用于为收购香港鸭脷洲的一个地块提供资金支持并用作建筑支出。麒湾(香港)投资有限公司是龙光地产与合景泰富地产控股有限公司的合资企业。
龙光地产在2014年10月通过一个由五家银行参与的俱乐部贷款，获得了1.05亿美元三年期融资，这五家银行分别是瑞士信贷、德意志银行、高盛、恒生银行和汇丰银行。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)