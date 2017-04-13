修正-欧洲汇市：英镑兑美元触及一周高点，英国稍晚将公布就业数据(4月12日)

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
(更正：译文第一段有误，改为“退出欧盟”，非“推出欧盟”。)
路透伦敦4月12日 - 英镑兑全面走跌的美元周三升至一周高点，投资人静待英国公布就业市场数据，以进一步评估英国在退出欧盟之际的经济景况。
投资人将特别关注薪资成长数据，英国央行暗示并不急于升息，有部分原因就是薪资成长不济，尽管通胀已经高于目标。
周二公布的通胀率为2.3%，高于英国央行的2%目标，这带动英镑兑美元触及一周高点。
英镑兑美元周三小幅上涨0.1%至1.2498美元，为4月6日以来最高位。
英镑兑欧元跌0.1%至0.8497英镑。
接受路透调查的分析师预计，将于0830GMT出炉的英国2月失业率将持平于1月的4.7%，但预计除奖金之外的平均薪资所得会小幅下降。
“英国消费者持续受到侵蚀的实际购买力，经过一段时间后料会成为阻碍国内需求和增长的重要不利因素。我们认为，滞胀风险应会持续影响英镑，并使其变成不具吸引力的投资，”东方汇理银行分析师在给客户的报告中写道。(完)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。