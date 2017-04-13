修正-欧洲汇市：英镑兑美元触及一周高点，英国稍晚将公布就业数据(4月12日)

(更正：译文第一段有误，改为“退出欧盟”，非“推出欧盟”。)

路透伦敦4月12日 - 英镑兑全面走跌的美元周三升至一周高点，投资人静待英国公布就业市场数据，以进一步评估英国在退出欧盟之际的经济景况。

投资人将特别关注薪资成长数据，英国央行暗示并不急于升息，有部分原因就是薪资成长不济，尽管通胀已经高于目标。

周二公布的通胀率为2.3%，高于英国央行的2%目标，这带动英镑兑美元触及一周高点。

英镑兑美元周三小幅上涨0.1%至1.2498美元，为4月6日以来最高位。

英镑兑欧元跌0.1%至0.8497英镑。

接受路透调查的分析师预计，将于0830GMT出炉的英国2月失业率将持平于1月的4.7%，但预计除奖金之外的平均薪资所得会小幅下降。