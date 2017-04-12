重温稿-《中国新债预测》国开行五年债利率均值3.98%，七年4.11%

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
* 招标品种：国开行5/7年固息债 * 期限及招标金额：5年：70亿元；7年：40亿元 * 招标时间：4月13日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.96%-4.04%；4.10%-4.12% * 预测均值：3.98%；4.11% 路透上海4月12日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行五和七年两期固息债 。路透调查显示，央行公开市场连续暂停操作，明日亦有中期借贷便利(MLF)到期，但目前 短期流动性无忧，现券波动不大。考虑到手续费，明日新债定位有望低于二级，预测均值落 在3.98%和4.11%。 上海一银行交易员称，国开新债利率“基本就是按照二级利率减去手续费拍的，因为二 级最近不怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，五和七年最新收益 率为4.0172%和4.1379%。交易员透露，上述两个期限国开债二级最新成交在4.02%和4.15%左 右。 不过也有分析师提醒，今日国债期货尾盘走势不佳，加上明日MLF续做与否仍不确定， 不排除届时情绪转差推升新债利率。 据路透统计，明日有2,170亿元MLF(中期借贷便利)到期，将回笼等量资金。另外，央行 今日公开市场继续暂停操作，已连续第13日空窗。 农发行下午招标增发的一、五和10年三期债，中标收益率分别为3.5443%、4.0498%和4. 1521%，对应投标倍数3.03倍、2.56倍和3.20倍。 明日国开两期债中，五年期为新发债，七年期为该行今年第一期 的增 发债，票面利率3.85%。具体发行条款如下： 2017年第6期新发债；2017年第1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 5年：70亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 4月13日14:30-15:30 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 4月17日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 分销期 4/14-4/17 上市日 4月19日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 5/7年：0.10% ----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)