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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五年债利率均值3.98%，七年4.11%

    * 招标品种：国开行5/7年固息债
    * 期限及招标金额：5年：70亿元；7年：40亿元
    * 招标时间：4月13日14:30-15:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.96%-4.04%；4.10%-4.12%
    * 预测均值：3.98%；4.11%

    路透上海4月12日 - 中国国家开发银行         周四将招标发行五和七年两期固息债
。路透调查显示，央行公开市场连续暂停操作，明日亦有中期借贷便利(MLF)到期，但目前
短期流动性无忧，现券波动不大。考虑到手续费，明日新债定位有望低于二级，预测均值落
在3.98%和4.11%。
    
    上海一银行交易员称，国开新债利率“基本就是按照二级利率减去手续费拍的，因为二
级最近不怎么动。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             中，五和七年最新收益
率为4.0172%和4.1379%。交易员透露，上述两个期限国开债二级最新成交在4.02%和4.15%左
右。
    
    不过也有分析师提醒，今日国债期货尾盘走势不佳，加上明日MLF续做与否仍不确定，
不排除届时情绪转差推升新债利率。
    
    据路透统计，明日有2,170亿元MLF(中期借贷便利)到期，将回笼等量资金。另外，央行
今日公开市场继续暂停操作，已连续第13日空窗。
    
    农发行下午招标增发的一、五和10年三期债，中标收益率分别为3.5443%、4.0498%和4.
1521%，对应投标倍数3.03倍、2.56倍和3.20倍。            
    
    明日国开两期债中，五年期为新发债，七年期为该行今年第一期               的增
发债，票面利率3.85%。具体发行条款如下：

                   2017年第6期新发债；2017年第1期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        5年：70亿元；7年：40亿元
    期限/计息方式   5/7年固息
    招标时间        4月13日14:30-15:30
    招标方式        单一利率/价格（荷兰式）
    缴款日          4月17日
    起息日          5年：2017/4/17；7年：2017/1/9
    分销期          4/14-4/17
    上市日          4月19日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          5/7年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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