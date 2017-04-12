重温稿-《中国新债预测》国开行五年债利率均值3.98%，七年4.11%

* 招标品种：国开行5/7年固息债 * 期限及招标金额：5年：70亿元；7年：40亿元 * 招标时间：4月13日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.96%-4.04%；4.10%-4.12% * 预测均值：3.98%；4.11% 路透上海4月12日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行五和七年两期固息债 。路透调查显示，央行公开市场连续暂停操作，明日亦有中期借贷便利(MLF)到期，但目前 短期流动性无忧，现券波动不大。考虑到手续费，明日新债定位有望低于二级，预测均值落 在3.98%和4.11%。 上海一银行交易员称，国开新债利率“基本就是按照二级利率减去手续费拍的，因为二 级最近不怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，五和七年最新收益 率为4.0172%和4.1379%。交易员透露，上述两个期限国开债二级最新成交在4.02%和4.15%左 右。 不过也有分析师提醒，今日国债期货尾盘走势不佳，加上明日MLF续做与否仍不确定， 不排除届时情绪转差推升新债利率。 据路透统计，明日有2,170亿元MLF(中期借贷便利)到期，将回笼等量资金。另外，央行 今日公开市场继续暂停操作，已连续第13日空窗。 农发行下午招标增发的一、五和10年三期债，中标收益率分别为3.5443%、4.0498%和4. 1521%，对应投标倍数3.03倍、2.56倍和3.20倍。 明日国开两期债中，五年期为新发债，七年期为该行今年第一期 的增 发债，票面利率3.85%。具体发行条款如下： 2017年第6期新发债；2017年第1期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 5年：70亿元；7年：40亿元 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 4月13日14:30-15:30 招标方式 单一利率/价格（荷兰式） 缴款日 4月17日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 分销期 4/14-4/17 上市日 4月19日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 5/7年：0.10% ----------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)