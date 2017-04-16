重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动

* 公布内容：中国一季度GDP及3月工业增加值、投资和消费

* 公布时间：4月17日公布

* 受基建投资强劲带动，一季度GDP预计持稳于6.8%

* GDP调查APP：econ-polls?RIC=CNGDP%3DECI

路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。

受访的经济学者认为，中国中性偏紧的货币政策和不断加强的金融监管旨遏制债务风险和资产泡沫，若处理不当可能会影响世界第二大经济体的增长。

“经济正在稳步升温，但中期仍有下行风险。”上海交通银行经济学家唐建伟说，“由于基础设施投资和房地产业的增长，房地产投资依然受到推动，下半年房地产投资可能会下滑。"

中国今年初设定的经济增长目标为6.5%，低于去年的目标6.5-7%，去年实现GDP增长6.7%，也是26年以来最弱的一年。

有25位分析师预测，今年一季度中国GDP环比增幅为1.6%，而去年第四季度环比增幅为1.7%。

中国官媒--人民日报刊文称，虽然年初不少经济数据初现企稳回暖迹象，但经济下行压力仍然不可小觑；保持合理的固定资产投资增速，有很强的现实必要性。

文章支出，春季是基建工程项目开工的传统淡季，然而今年1-2月全国基建投资增速达27.3%，比去年同期加快12.3个百分点。年初基建投资淡季快增尚理性，然更需精准有效。

**房地产及债务风险令人忧**

尽管中国公布的3月份CPI和PPI数据符合预期，料不会成为扰动经济的主要因素，但房地产市场以及潜在的债务风险仍让投资人感到忧虑，而不断收紧的政策举措或会影响经济的回温。

中国诸多个城市近期不断加大对房地产市场调控，采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市范围继续扩大。杭州、福州厦门等市升级调控措施，强化差别化住房信贷政策。

天津市3月底表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。

此外，近期恒丰银行、辉山乳业和山东连环债务风险接连爆发。在金融防风险、去杠杆的大背景下，中国银监会出炉银行业风险防控工作指导意见，显示为防止债务风险中国金融领域监管也在明显升级。

中国银监会日前还发布“关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知”称，将加强股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则，规范银行业金融机构股权转让行为，将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审查范围。。

中国将于下周一(17日)公布一季度国内生产总值（GDP）以及3月份工业产值，零售额和固定资产投资。

根据路透此前的调查显示，由于全球需求有所改善，工业产值在3月份可能以6.3%的稳步增长速度增长。第一季度固定资产投资预计增长8.8%，略低于今年前两个月的8.9%。（完）