更新版 1-中国经济：一季度开局良好，然经济回升稳定性和可持续性仍待观察--发改委

* 一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，开局良好--发改委 * 一些实物量指标和先导指标回升转好，一季度全社会用电量同比增6.9% * 然经济回升稳定性和可持续性仍待观察 * 一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落 (新增更多细节) 路透北京4月13日 - 中国国家发改委发言人严鹏程周四称，随着“三去一降一补”等供 给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国 经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年 全年最高，后期会逐季稳步回落。 他在发改委举行的新闻发布会上介绍，由于制约中国经济持续健康发展的内外部因素依 然较多，结构性失衡问题仍较突出，经济回升的稳定性和可持续性仍有待观察。 “今年一季度我国经济延续了去年三季度以来的良好势头，保持了稳中有进、稳中向好 的发展态势。市场预期持续改善，微观活力继续增强；市场用工需求回暖，就业保持总体稳 定；产业结构持续优化，外需整体有所改善；规模以上工业企业利润和财政收入增长较快， 经济增长的质量和效益进一步提升。”严鹏程称。 他提到，今年一季度审批核准固定资产投资项目56个，涉及总投资2,409亿元人民币， 这些项目主要集中在水利、能源、交通等领域。今年一季度全社会用电量同比增长6.9%，增 速较去年同期回升3.7个百分点。 据其介绍，3月份当月，全社会用电量约5,139亿千瓦时，同比增长7.9%，增速同比回升 2.3个百分点。从用电结构看，一季度二产用电对全社会用电增长的贡献率有所回升，达到7 5%。 二产用电中，钢铁、有色行业用电同比增长12.8%和16%，增速分别回升26.8和21.8个百 分点，二者合计对全社会用电增长的贡献率达34%，拉高全社会用电增速2.4个百分点。 如何看待涨幅明显的PPI走势，他认为，今年以来PPI涨幅明显扩大，主要受翘尾影响和 部分重点上中游行业价格上涨所致，随着翘尾因素的影响逐季回落，以及总需求相对平稳， 出现显着扩张的可能性比较小以及产能过剩状况尚未得到实质性改变；后期PPI有望保持总 体平稳。 “目前看，一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期有望呈逐季稳步回落态势。 ”严鹏程称。 中国国家统计局周三公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，3月工业生产者 出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6% 。 中国国家统计局定于下周一（17日）公布一季度GDP和3月工业、投资及零售销售数据。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度 持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影 响。 **2月新增旅游休闲重大工程包** 在拉动中国经济的三驾马车中，投资仍是确保中国经济良好开局的重中之重。而在此前 确定的12个重大工程包外，今年2月，发改委又增补了一个旅游休闲重大工程包，使得重大 工程包数目达到了13个。 据严鹏程介绍，今年一季度审批核准固定资产投资项目56个，涉及总投资2,409亿元人 民币。截至2月底，中国13大类重大工程包已累计完成投资88,806亿元，开工56个专项，593 个项目。 他称，实施旅游休闲重大工程包的主要目的是补齐旅游业发展短板、提升旅游业发展质 量和水平。重点内容是实施八大工程，即旅游公共服务保障工程、重点景区建设工程、旅游 扶贫工程、红色旅游发展工程、贫困户乡村旅游“三改一整”工程、新兴旅游业态培育工程 、旅游创业创新工程和绿色旅游引导工程等。 “预期目标是通过实施这个为期五年的工程包，全国旅游直接投资年均增长20%，旅游 消费总额达到7万亿，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%，旅游就业总量达到5,000 万人，旅游业就业对社会就业贡献率超过10%，每年约200万贫困人口通过发展旅游实现精准 脱贫。”严鹏程称。 以下为发改委公布的13大类重大工程包截至2017年2月底投资完成情况： 13大类重大工程包 已开工 累计完成投 资（亿元） 信息电网油气网络 4个专项、67个项 25,144 目 生态环保 14个专项 7,001 清洁能源 45个项目 11,618 粮食水利 2个专项、66个项 4,124 目 交通运输 209个项目 18,427 健康养老服务 15个专项 6,563 能源矿产资源保障 89个项目 5,699 现代物流 1个专项 2,240 城市轨道交通 53个项目 1,512 增强制造业核心竞 6个专项 134 争力 新兴产业 6个专项 703 制造业升级改造 64个项目 252 旅游休闲 8个专项 5,389 （完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)