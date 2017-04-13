更新版 1-中国数据：3月FDI同比增速降至6.7%，中国不追求贸易顺差--商务部

* 中国3月FDI同比增长6.7%，前三月增速为1%--商务部 * 服务业FDI增逾7%，电力、燃气及水的生产和供应业增速达166% * 中国不追求贸易顺差，中欧贸易利益总体平衡--发言人 (新增更多数据细节和商务部发布会内容) 路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人 民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。 商务部发言人孙继文在发布会上表示，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结 底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失 衡。 商务部网站刊登的新闻稿显示，3月全国新设立外商投资企业2,523家，同比下降1.5%； 一季度新设外商投资企业6,383家，同比增长7.2%。 从产业分布看，1-3月，服务业实际使用外资1,653.8亿元人民币，同比增长7.1%，占外 资总量比重的73%；制造业实际使用外资594.6亿元人民币，占外资总量比重的26.3%。 一季度，服务业中增长较快的有电力、燃气及水的生产和供应业，同比增长165.6%，交 通运输、仓储和邮政业同比增长43.7%，租赁和商务服务业同比增长62.3%。高技术服务业FD I为286.9亿元人民币，同比增长12.4%。 制造业中，一季度通用设备制造业、通信系统设备制造业实际使用外资同比分别增长27. 7%和62.3%。 商务部表示，主要国家/地区对中国投资总体保持稳定。1-3月，前十位国家/地区（以 实际投入外资金额计）实际投入外资总额2,140.3亿元，占全国实际使用外资金额的94.7%， 同比增长1.1%。其中，香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长19.2%、65.8% 和11.2%。 此前数据显示，今年1-2月FDI同比下降2.3%，其中2月同比增长9.2%。 **中国不追求贸易顺差** “中方愿根据国内市场实际需求，扩大自美进口。希望美方也能调整出口管制等阻碍对 华出口的政策，为化解贸易逆差创造条件。”孙继文说。 在中欧贸易上，他表示中欧互为重要贸易伙伴，双边贸易互补性强，双方正处在合作共 赢的发展道路上，总体上利益平衡，并没有失衡。 他强调，中欧双边贸易现状是双方企业在平等互利基础上，按市场原则开展贸易合作的 结果；另外，中欧双方在贸易统计上存在一定差异，以德国为例，据中国统计，2016年中国 对德出口约652亿美元，自德进口约861亿美元，德国顺差209亿美元，而德国统计则显示为 逆差。 “我们愿与欧洲国家一道共同努力，继续发展互利共赢的经贸合作关系，不断优化贸易 结构，继续推动双边贸易持续健康发展。”孙继文表示。 美国总统特朗普稍早与中国国家主席习近平会晤时，敦促中国在遏制朝鲜核项目，和帮 助降低美中贸易逆差方面做更多工作，而在选举时尖锐的反中国语气有所淡化。特朗普还表 示，美国政府不会把中国列为汇率操控国。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月 进 出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸 易 顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。 历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动: FDI ODI 金额 金额 同比 金额 同比 （亿美元 （亿元人民 （%） （亿美元 （%） ） 币） ） 3月 -- 878.3 6.7 -- -- 2月 -- 585.9 9.2 -- -- 2017年1 120 801 -9.2 77.3 -35.7 月 2016年12 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4 月 11月 -- 655* 0.9* 157 76.5 10月 -- 572.7* 4.7* 117.4 48.4 9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9 8月 87.6 573.2 5.7 -- -- 7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 -- 6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9 5月 88.9 567.7 -1 134.4 -- 4月 98.9 625.7 6 199.9* -- 3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5 2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍 1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2 2015年12 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1 月 11月 103.6 649 1.9 89.2* -- 10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3 9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2 8月 87.1 542 22 135 7 7月 82 506 5.2 75* -- 注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完） 欲览详情，请点击链接 here (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红/杨淑祯)