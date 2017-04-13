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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 16:40 BJT

更新版 1-中国数据：3月FDI同比增速降至6.7%，中国不追求贸易顺差--商务部

    * 中国3月FDI同比增长6.7%，前三月增速为1%--商务部
    * 服务业FDI增逾7%，电力、燃气及水的生产和供应业增速达166%
    * 中国不追求贸易顺差，中欧贸易利益总体平衡--发言人

 (新增更多数据细节和商务部发布会内容)
    路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人
民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。
    
    商务部发言人孙继文在发布会上表示，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结
底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失
衡。
    
    商务部网站刊登的新闻稿显示，3月全国新设立外商投资企业2,523家，同比下降1.5%；
一季度新设外商投资企业6,383家，同比增长7.2%。
    
    从产业分布看，1-3月，服务业实际使用外资1,653.8亿元人民币，同比增长7.1%，占外
资总量比重的73%；制造业实际使用外资594.6亿元人民币，占外资总量比重的26.3%。
    
    一季度，服务业中增长较快的有电力、燃气及水的生产和供应业，同比增长165.6%，交
通运输、仓储和邮政业同比增长43.7%，租赁和商务服务业同比增长62.3%。高技术服务业FD
I为286.9亿元人民币，同比增长12.4%。
    
   制造业中，一季度通用设备制造业、通信系统设备制造业实际使用外资同比分别增长27.
7%和62.3%。   
    
    商务部表示，主要国家/地区对中国投资总体保持稳定。1-3月，前十位国家/地区（以
实际投入外资金额计）实际投入外资总额2,140.3亿元，占全国实际使用外资金额的94.7%，
同比增长1.1%。其中，香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长19.2%、65.8%
和11.2%。
    
    此前数据显示，今年1-2月FDI同比下降2.3%，其中2月同比增长9.2%。
    
    
    **中国不追求贸易顺差**
    
    “中方愿根据国内市场实际需求，扩大自美进口。希望美方也能调整出口管制等阻碍对
华出口的政策，为化解贸易逆差创造条件。”孙继文说。
    
    在中欧贸易上，他表示中欧互为重要贸易伙伴，双边贸易互补性强，双方正处在合作共
赢的发展道路上，总体上利益平衡，并没有失衡。
    
    他强调，中欧双边贸易现状是双方企业在平等互利基础上，按市场原则开展贸易合作的
结果；另外，中欧双方在贸易统计上存在一定差异，以德国为例，据中国统计，2016年中国
对德出口约652亿美元，自德进口约861亿美元，德国顺差209亿美元，而德国统计则显示为
逆差。
    
    “我们愿与欧洲国家一道共同努力，继续发展互利共赢的经贸合作关系，不断优化贸易
结构，继续推动双边贸易持续健康发展。”孙继文表示。
    
    美国总统特朗普稍早与中国国家主席习近平会晤时，敦促中国在遏制朝鲜核项目，和帮
助降低美中贸易逆差方面做更多工作，而在选举时尖锐的反中国语气有所淡化。特朗普还表
示，美国政府不会把中国列为汇率操控国。
    
    得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月
进 出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸
易 顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。
    
    历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
           FDI                            ODI
           金额       金额         同比   金额       同比
           （亿美元   （亿元人民   （%）  （亿美元   （%）
           ）         币）                ）         
 3月       --         878.3        6.7    --         --
 2月       --         585.9        9.2    --         --
 2017年1   120        801          -9.2   77.3       -35.7
 月                                                  
 2016年12  122.1      814.2        5.7    84.1       -39.4
 月                                                  
 11月      --         655*         0.9*   157        76.5
 10月      --         572.7*       4.7*   117.4      48.4
 9月       92.1       602          1.2    161.6      56.9
 8月       87.6       573.2        5.7    --         --
 7月       77.1       497.6        -1.6   138.9      --
 6月       152.3      982.1        9.7    153.4      44.9
 5月       88.9       567.7        -1     134.4      --
 4月       98.9       625.7        6      199.9*     --
 3月       129        823.4        7.8    101.7      21.5
 2月       84.4       536.3        1.8    179        1.5倍
 1月       140.7      882.5        3.2    120.2      18.2
 2015年12  122.3      770.2        -5.8   138.9      6.1
 月                                                  
 11月      103.6      649          1.9    89.2*      --
 10月      87.7       546.8        4.2    79.1       14.3
 9月       95.6       594.7        7.1    103        5.2
 8月       87.1       542          22     135        7
 7月       82         506          5.2    75*        --
  注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）   
    
    欲览详情，请点击链接 here

 (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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