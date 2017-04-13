更新版 1-中国数据：3月FDI同比增速降至6.7%，中国不追求贸易顺差--商务部

《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
* 中国3月FDI同比增长6.7%，前三月增速为1%--商务部 * 服务业FDI增逾7%，电力、燃气及水的生产和供应业增速达166% * 中国不追求贸易顺差，中欧贸易利益总体平衡--发言人 (新增更多数据细节和商务部发布会内容) 路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人 民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。 商务部发言人孙继文在发布会上表示，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结 底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失 衡。 商务部网站刊登的新闻稿显示，3月全国新设立外商投资企业2,523家，同比下降1.5%； 一季度新设外商投资企业6,383家，同比增长7.2%。 从产业分布看，1-3月，服务业实际使用外资1,653.8亿元人民币，同比增长7.1%，占外 资总量比重的73%；制造业实际使用外资594.6亿元人民币，占外资总量比重的26.3%。 一季度，服务业中增长较快的有电力、燃气及水的生产和供应业，同比增长165.6%，交 通运输、仓储和邮政业同比增长43.7%，租赁和商务服务业同比增长62.3%。高技术服务业FD I为286.9亿元人民币，同比增长12.4%。 制造业中，一季度通用设备制造业、通信系统设备制造业实际使用外资同比分别增长27. 7%和62.3%。 商务部表示，主要国家/地区对中国投资总体保持稳定。1-3月，前十位国家/地区（以 实际投入外资金额计）实际投入外资总额2,140.3亿元，占全国实际使用外资金额的94.7%， 同比增长1.1%。其中，香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长19.2%、65.8% 和11.2%。 此前数据显示，今年1-2月FDI同比下降2.3%，其中2月同比增长9.2%。 **中国不追求贸易顺差** “中方愿根据国内市场实际需求，扩大自美进口。希望美方也能调整出口管制等阻碍对 华出口的政策，为化解贸易逆差创造条件。”孙继文说。 在中欧贸易上，他表示中欧互为重要贸易伙伴，双边贸易互补性强，双方正处在合作共 赢的发展道路上，总体上利益平衡，并没有失衡。 他强调，中欧双边贸易现状是双方企业在平等互利基础上，按市场原则开展贸易合作的 结果；另外，中欧双方在贸易统计上存在一定差异，以德国为例，据中国统计，2016年中国 对德出口约652亿美元，自德进口约861亿美元，德国顺差209亿美元，而德国统计则显示为 逆差。 “我们愿与欧洲国家一道共同努力，继续发展互利共赢的经贸合作关系，不断优化贸易 结构，继续推动双边贸易持续健康发展。”孙继文表示。 美国总统特朗普稍早与中国国家主席习近平会晤时，敦促中国在遏制朝鲜核项目，和帮 助降低美中贸易逆差方面做更多工作，而在选举时尖锐的反中国语气有所淡化。特朗普还表 示，美国政府不会把中国列为汇率操控国。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月 进 出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸 易 顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。 历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动: FDI ODI 金额 金额 同比 金额 同比 （亿美元 （亿元人民 （%） （亿美元 （%） ） 币） ） 3月 -- 878.3 6.7 -- -- 2月 -- 585.9 9.2 -- -- 2017年1 120 801 -9.2 77.3 -35.7 月 2016年12 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4 月 11月 -- 655* 0.9* 157 76.5 10月 -- 572.7* 4.7* 117.4 48.4 9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9 8月 87.6 573.2 5.7 -- -- 7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 -- 6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9 5月 88.9 567.7 -1 134.4 -- 4月 98.9 625.7 6 199.9* -- 3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5 2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍 1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2 2015年12 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1 月 11月 103.6 649 1.9 89.2* -- 10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3 9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2 8月 87.1 542 22 135 7 7月 82 506 5.2 75* -- 注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完） 欲览详情，请点击链接 here (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红/杨淑祯)
国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避