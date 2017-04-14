重温稿-台湾货币市场：短率贴在低档，市场普遍多钱及台币强升提振外资汇入预期

* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进 口商买盘现身，缩减台币升幅。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.325 30.556 台湾加权股价指数<.TWII 9,836.68 9,817.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.250% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.179-0.380% --两周拆款利率区间 0.176-0.370% 0.180-0.370% **短票利率续跌** 短票方面，一位大型票券交易员表示，周四及周五发票量例行性增加，而银行间买票需 求畅旺，目前短票仍呈现供不应求的景况，令今日成交的月内及跨月短票利率分别探低至0. 33%、0.35%，利率水准已经达成他们的目标。 〞现在每天票都卖光光，一早就在敲明天。〞一大型票券商交易员说。 票券交易员指出，随着台股成交动能升温，证券商发票意愿提高，3月免保票券发行余 额较2月增加超过500亿台币，不过银行间资金宽裕，不仅到期续作量能增加，还仍有新券承 作需求。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.33-0.37%，跨月则为0.35-0.3 9%；以上利率区间低位皆较上日趋跌。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.43%， 成交量为85.95亿台币；前日加权平均利率0.376%，区间在0.28-0.40%，成交量为109.64亿 台币。 台湾央行周四发行7,508.9亿台币定存单，发行余额增316.9亿台币；周五存单到期则为 1,132.5亿台币。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为308亿台币，超额准备为3,812亿台币、 加计前期1%的超额准备6,315亿台币。 **RP利率靠向低位** 在债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日欠缺债券交割因子，而市场宽松情 势依旧，带动RP利率持续靠向区间低位，仍将试图逐步微降。 他们指出，相较于近期公债殖利率跌幅，RP利率跌势相对缓和，让证券商有意引导RP利 率再探低位，且市场钱多，RP利率的确仍有下调空间。 〞往下调的时机已经慢慢成熟。〞一大型证券商交易员说。 另位票券资调人士也称，短线钱都集中在银行体系，投信端资金也偏多，气氛较有利于 RP利率趋跌，目前RP利率逐步向区间低位靠拢。 下周发行债券有：周二(18日)Central American Bank for Economic Integration发行 1.67亿美元五年期债券，以及国泰世华银行发行151亿台币金融债券。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.31-0.33%；一周至一个月天期公司 债RP利率在0.41-0.43%；利率水准较上日靠向区间低位。 票券商方面，今日有大型票券商与金融机构承作极短天期公债及公司债附买回利率皆落 在0.23-0.24%，月内公债、公司债RP则分别在0.26-0.27%、0.28-0.29%，至于跨月公债RP利 率区间落在0.27-0.30%、跨月公司债RP则在0.29-0.32%。主要交投靠向区间低位。(完) (审校 杨淑祯)