更正-****美国与加拿大经济指标预测--4月14日-4月21日****

(更正：4月20日应为“周四”非“周五”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 -0.1% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 +0.3% +0.3% 1500 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 4月17日当周 4月17日(一) 1230 美国纽约联储制造业指数 4月 正15.00 正16.40 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 70 71 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,104 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出70 4月18日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 124.5 121.6 建筑许可(较前月) -- -6.0% 房屋开工年率(万户) 126.4 128.8 房屋开工(较前月) -- +3.0% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.1% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.5% 产能利用率 76.1% 75.9% 4月19日(三) 暂无重要经济指标公布。 4月20日(四) 1230 美国费城联储制造业指数 4月 26.9 32.8 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 4月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.2% (较上年同期) +1.8% +2.0% 央行核心CPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 53.0 制造业PMI 53.5 53.3 服务业PMI 53.0 52.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 555 548 成屋销售(较前月) +2.0% -3.7% (完) (整理 李爽 审校 陈宗琦)