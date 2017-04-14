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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 13:24 BJT

更正-****美国与加拿大经济指标预测--4月14日-4月21日****

 (更正：4月20日应为“周四”非“周五”)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                       公布时段    预估值      前值 
    
    4月3日当周

    4月10日当周       
    
    4月14日(五)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   3月        持平      +0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                       +2.6%      +2.7%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                         +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                   +2.3%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        +0.1%
    1230 美国零售销售(较前月)                          3月       -0.1%      +0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.1%      +0.2%
    1400 美国企业库存(较前月)                          2月       +0.3%      +0.3%
    1500 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   3月        --        +0.2%
    
    4月17日当周
    
    4月17日(一)
    1230 美国纽约联储制造业指数                        4月    正15.00     正16.40
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          4月        70           71
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    2月        --  净流入1,104
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出70  
    
    4月18日(二)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        3月      124.5       121.6
             建筑许可(较前月)                                     --        -6.0%
             房屋开工年率(万户)                                 126.4       128.8
             房屋开工(较前月)                                     --        +3.0%
    1315 美国工业生产(较前月)                          3月      +0.5%       +0.1%
             制造业产出(较前月)                                 +0.1%       +0.5%
             产能利用率                                         76.1%       75.9%
    
    4月19日(三)    
    暂无重要经济指标公布。
    
    4月20日(四)
    1230 美国费城联储制造业指数                        4月       26.9        32.8
    1400 美国领先指标(较前月)                          3月      +0.2%       +0.6% 
    
    4月21日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月       +0.4%       +0.2%
                                  (较上年同期)                  +1.8%       +2.0%
               央行核心CPI(较前月)                                --        +0.4%
                          (较上年同期)                            --        +1.7%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         4月初值        --         53.0
                   制造业PMI                                     53.5        53.3
                   服务业PMI                                     53.0        52.8
    1400 美国成屋销售年率(万户)                       3月         555         548
             成屋销售(较前月)                                   +2.0%       -3.7%
    (完) (整理 李爽  审校 陈宗琦)
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