更新版 1-《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
(新增经济日报报摘)
*工商时报：
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。
--Uber台湾停业两个月后宣布重返台湾市场。但这次Uber选择以对企业为主要商业模式，与数十家租赁车业者、以及原先的计程车业者合作，并采取即时报价模式。但目前仅限台北市。台湾区总经理顾立楷说，要拓展到其他地区仍需要时间。
*经济日报：
--台湾水泥集团--亚泥与中国山水最大股东天瑞控股，近期各自出招。亚泥秘密接触第二大股东山水投资，与其达成初步股权收购协议，将砸下145.5亿台币收购股权。
--股市、房市成交回温，第一季税收表现亮眼，证交税达189亿台币，为近三年同期最高，其中3月税收82亿也创下32个月新高。而土增税第一季税收也比去年成长三成达222亿台币。
--前瞻基础建设特别条例草案公听会第三场登场，聚焦数位建设。科技部长陈良基指出，目前台湾社会还有相当多的地方还处在类比的阶段，当网路宽频根本不足时，使用上相当不便利，直言〞有些数位根本就是假数位〞。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。