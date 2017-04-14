更新版 1-《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

(新增经济日报报摘)

*工商时报：

--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。

--Uber台湾停业两个月后宣布重返台湾市场。但这次Uber选择以对企业为主要商业模式，与数十家租赁车业者、以及原先的计程车业者合作，并采取即时报价模式。但目前仅限台北市。台湾区总经理顾立楷说，要拓展到其他地区仍需要时间。

*经济日报：

--台湾水泥集团--亚泥与中国山水最大股东天瑞控股，近期各自出招。亚泥秘密接触第二大股东山水投资，与其达成初步股权收购协议，将砸下145.5亿台币收购股权。

--股市、房市成交回温，第一季税收表现亮眼，证交税达189亿台币，为近三年同期最高，其中3月税收82亿也创下32个月新高。而土增税第一季税收也比去年成长三成达222亿台币。

--前瞻基础建设特别条例草案公听会第三场登场，聚焦数位建设。科技部长陈良基指出，目前台湾社会还有相当多的地方还处在类比的阶段，当网路宽频根本不足时，使用上相当不便利，直言〞有些数位根本就是假数位〞。 (完)