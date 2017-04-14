更新版 1-台湾金融：金管会发函保险业要求落实国外投资外汇风险管理和避险

(新增交易员评论及市场反应)

路透台北4月14日 - 因应近来台币兑美元强升，据路透周五取得的文件，台湾金管会发函保险及产险业者，要求落实国外投资的外汇风险管理和避险，以降低影响损益及净值。市场担忧首季台币续扬逾6%恐令台股企业汇兑损失扩大，带动首当其冲的金融保险业指数今日走挫。

去年全年台币兑美元涨幅2.4%，已造成保险业汇兑损失严重。据金管会统计，去年上市公司汇兑损失约1,330亿台币，其中以金融保险业的1,220亿台币为最多，其次则为百货业汇兑损失67亿台币。

金管会文件指出，近来台币兑美元汇率波动幅度较大，保险及产险业者从事国外投资时，应依保险业办理国外投资管理办法的国外投资风险监控管理措施，及保险业风险管理实务守则的外汇风险管理及避险机制等规范落实执行，以降低外汇波动对损益及净值的影响。

“只要台美利差在，资金还是会想出去，只是后续海外投资的增幅趋缓是必然的。”一位保险业交易员说。

当地时间11:45，台湾金融保险类指数走跌0.91%，盘中一度跌1.1%至逾两个月新低。

另一位保险交易员表示，自从美国总统特朗普上任后，保险业对海外投资就较显谨慎，但面对台湾低利环境，保险业仍有不得不钱进外币债的苦衷。

他指出，就国际板债券投资收益率来说，较长年期的达4%，三年期债券也有2.65-3.25%，皆明显高于当前台湾指标10年公债106/4殖利率1.0120%。