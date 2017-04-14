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亚洲 | 2017年 4月 14日 星期五 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌延续区间窄幅波动，关注美国汇率报告

    * 人民币小幅收跌，延续区间窄幅波动
    * 中间价存明显过滤，维稳意图明显
    * 市场看法趋于一致，料短期仍延续区间波动
    * 关注晚些时候美国公布的汇率报告

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间
波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基
本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩
波动区间，料短期仍延续区间波动。
    
    他们并表示，监管并没有放松对购汇的真实性审查，投机需求仍被抑制，因此短期看大
行维稳压力并不大，但中期美元强势预期并没有明显消退；关注晚些时候美国将公布的汇率
报告，特别是对中国部分的说法。
    
   “日内波幅变的更小了，（美元兑人民币）到这个位置，再下去也下不来多少，还得震
一段时间的吧。”一中资行交易员表示。
    
    另有外资行交易员称，虽然受美国总统特朗普言论影响，美指短期走弱，但预计美元兑
人民币汇率仍会走高，只是“时间问题”，当前人民币汇市交易方都是轻仓操作，因为市场
没有趋势性的方向，感觉即期和掉期市场都“非常安静”。
    
    路透原本预测今日美元对人民币中间价料会开在6.8912元附近，但实际开盘在6.8740元
，偏差超170点。
    
    近期中间价连续出现过滤迹象，配合美国总统特朗普近期的言论，似乎两国在汇率问题
上达成了某种默契；一外资行人士称，“看来算法已经不重要了，中美元首会晤，特朗普的
成果颇丰啊。”
    
    路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为216,209.5
亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少546.91亿元人民币。
    
    美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，
而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。

    全球汇市方面，美元周五在亚洲时段整理跌幅，本周料周线下跌，因朝鲜(北韩)持续的
紧张局势支撑了被认为是避险货币的日圆。美元指数持稳在100.590，日内略微上涨，但本
周迄今下跌0.6%。
    
    “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global
-info Co主管Kaneo Ogino称，“但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者
已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素。”美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗
东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元        今日           上日            升贬
 即期成交价格               6.8869         6.8825          -0.06%
       中间价               6.874          6.8651          -0.13%
 成交额                  227.7亿美元     249.7亿美元          
     日内波动幅度(pips)       63          日低6.888      日高6.8817
       今年以来升贬幅度                                         0.91%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        20.18%
  一年期美元/人民币掉期          1179                                
                                                        
                                                              
 离岸人民币市场              今日           上日                     
       CNH即期              6.884          6.8854                    
 一年期NDF                  7.0675         7.0665                    
                                                        
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/乔艳红)
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