更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌延续区间窄幅波动，关注美国汇率报告

* 人民币小幅收跌，延续区间窄幅波动 * 中间价存明显过滤，维稳意图明显 * 市场看法趋于一致，料短期仍延续区间波动 * 关注晚些时候美国公布的汇率报告 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间 波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基 本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩 波动区间，料短期仍延续区间波动。 他们并表示，监管并没有放松对购汇的真实性审查，投机需求仍被抑制，因此短期看大 行维稳压力并不大，但中期美元强势预期并没有明显消退；关注晚些时候美国将公布的汇率 报告，特别是对中国部分的说法。 “日内波幅变的更小了，（美元兑人民币）到这个位置，再下去也下不来多少，还得震 一段时间的吧。”一中资行交易员表示。 另有外资行交易员称，虽然受美国总统特朗普言论影响，美指短期走弱，但预计美元兑 人民币汇率仍会走高，只是“时间问题”，当前人民币汇市交易方都是轻仓操作，因为市场 没有趋势性的方向，感觉即期和掉期市场都“非常安静”。 路透原本预测今日美元对人民币中间价料会开在6.8912元附近，但实际开盘在6.8740元 ，偏差超170点。 近期中间价连续出现过滤迹象，配合美国总统特朗普近期的言论，似乎两国在汇率问题 上达成了某种默契；一外资行人士称，“看来算法已经不重要了，中美元首会晤，特朗普的 成果颇丰啊。” 路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为216,209.5 亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少546.91亿元人民币。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺， 而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 全球汇市方面，美元周五在亚洲时段整理跌幅，本周料周线下跌，因朝鲜(北韩)持续的 紧张局势支撑了被认为是避险货币的日圆。美元指数持稳在100.590，日内略微上涨，但本 周迄今下跌0.6%。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global -info Co主管Kaneo Ogino称，“但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者 已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素。”美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗 东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8869 6.8825 -0.06% 中间价 6.874 6.8651 -0.13% 成交额 227.7亿美元 249.7亿美元 日内波动幅度(pips) 63 日低6.888 日高6.8817 今年以来升贬幅度 0.91% 2005年汇改以来升贬幅度 20.18% 一年期美元/人民币掉期 1179 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.884 6.8854 一年期NDF 7.0675 7.0665 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽/乔艳红)