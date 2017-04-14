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亚洲 | 2017年 4月 14日 星期五 17:08 BJT

更新版 1-中国新债：内蒙古定向发行122.45亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

 (新增一般债结果)
    路透上海4月14日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额122.4493
亿元人民币的一般和专项地方债，一般债期限三、五、七、10年，利率分别为3.48%、3.60%、3.73%和3.81%；
专项债含五年及10年，中标利率3.60%和3.81%，较区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度为15%。   
 
                                 
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
 债券类   规模（亿元  期限（   利率（%  基准利率   上浮基点（  上浮幅度
   别         ）       年）      ）       （%）       bp）       （%）
 一般债   7.9763      3        3.48%    3.03       45          15
 券                                                            
          22.75       5        3.60%    3.13%      47          15
          22.75       7        3.73%    3.24%      49          15
          22.75       10       3.81%    3.32%      49          15
 小计     76.2263                                              
 专项债    23.1115       5      3.60%     3.13%        47         15
   券                                                          
           23.1115      10      3.81%     3.32%        49         15
 小计     46.223                                               
  总计     122.4493                                                     
    中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量
原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债
券的力度。        

    路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方
式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 herehere

 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红/杨淑祯)
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