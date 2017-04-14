更新版 1-中国新债：内蒙古定向发行122.45亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
(新增一般债结果) 路透上海4月14日 - 中国内蒙古自治区财政厅周五公告，当日采用定向承销发行方式发行了总额122.4493 亿元人民币的一般和专项地方债，一般债期限三、五、七、10年，利率分别为3.48%、3.60%、3.73%和3.81%； 专项债含五年及10年，中标利率3.60%和3.81%，较区间下限(同期限国债收益率五日均值)上浮幅度为15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 ） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 7.9763 3 3.48% 3.03 45 15 券 22.75 5 3.60% 3.13% 47 15 22.75 7 3.73% 3.24% 49 15 22.75 10 3.81% 3.32% 49 15 小计 76.2263 专项债 23.1115 5 3.60% 3.13% 47 15 券 23.1115 10 3.81% 3.32% 49 15 小计 46.223 总计 122.4493 中国财政部此前关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量 原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债 券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here ； here (发稿 吴芳； 审校 乔艳红/杨淑祯)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。