重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
分析人士指出，MLF作为现阶段补充基础货币的主要工具，其规模已累计到逾4万亿之巨，而今年以来人民币贬值压力暂缓，相应地外汇占款下降势头初步得到遏制，投放基础货币的压力亦减轻，此时央行降低MLF存量并辅以部分逆回购替代也是顺势而为。
他们并认为，央行此举一方面是趁外部压力减缓的有利时机，对流动性总量适度控制，以此支撑降杠杆及防风险货币政策目标的实现，此外在MLF存量降低初期，通过暂时增加期限更短的逆回购，灵活操作以保证流动性平稳过渡。
债市: --中国银行间债市当周现券收益率震荡走升，尽管资金面偏松，但金融监管趋严、基本面数据走稳抑制市场情绪，MLF未续做与逆回购重启多空交织，货币政策预期维持中性偏紧，海外方面美元走弱及避险情绪升温，对国内债市提振有限。
票据: --中国票据市场转贴利率当周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。
交易员并指出，本周到期的MLF（中期借贷便利）未续做，下周缴税因素对资金面又将影响加大，短期票据利率易升难降；近期有关金融业加强监管的新规连番出台，未来若认真落实，对银行相关业务的影响不小，票据业务也难免会受到负面冲击。
股市: --中国股市沪综指当周冲高回落，收盘小幅下挫。周二沪综指一度放量收创逾15个月新高，但经济数据持续回暖后略显疲态，地缘政治局势不稳定，监管预期不断加强，加之雄安新区概念股连涨后，市场热点持续难度较大，市场氛围转而开始谨慎，个股估值压力逐渐显现。(完) (整理 边竞/张晓翀/张金栋/吕雯瑾; 审校 乔艳红)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。