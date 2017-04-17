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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 10:42 BJT

修正-中国新债：国开行周四将招标增发至多140亿两期债，期限三、五年

 (标题应为“两期”非“三期”；发行条款为“2017年第5/6期增发债”)
    路透上海4月17日 - 中国国家开发银行         周一公告，将于周四(20日)招标增发
至多140亿元人民币两期固息债，期限三年、五年。
    
    上述两期债为该行今年第5期               、第6期               的增发债，票面
利率依次为3.88%、4.02%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第5/6期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；5年：80亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        4月20日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4月24日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17
    分销期          4月21日-4月24日
    上市日          4月26日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；10年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
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