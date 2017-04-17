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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币小幅震荡微收贬，一季度向好经济数据影响有限

    * 人民币微收贬，日内波动不大
    * 中间价依旧小幅过滤，淡化贬值意图
    * 一季度中国经济数据对汇市影响有限
    * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期周一微收贬，日内波幅不大。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，短期汇价料仍无明显方向。
    
    他们并表示，今日中国向好的一季度经济数据对汇市影响不大，随着习特会和美国汇率报告的政策风险相继释放，市场关注即将到来的法国大选；如果出现意外，可能会通过欧元影响美元，进而影响人民币。
    
    “感觉外汇市场对中国GDP数据不敏感，按理说今天数据向好人民币应该升值，但是该购汇的还是购汇，人民币反而跌了一点。”一中资行交易员说。
    
    他并称，近期观察美元指数上不去，美元/人民币也下不去，人民币可能维持对一篮子货币偏弱的走势。
    
    中国经济春意盎然，一季度GDP增速6.9%创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。不过多数分析人士认为，一季度经济增长虽实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
   
    “今天购汇挺多的，还是有贬值的倾向的，但央妈会不时释放点流动性，...先看看法国大选吧。”另一中资行交易员表示。
    
    法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。民调显示，在梅朗雄于前几周异军突起之后，中间派马克龙、极右翼勒庞、保守派菲永和梅朗雄便形成了相互之间难分高下的局面。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。

    全球汇市方面，美元兑日圆周一跌至五个月低位，因朝鲜(北韩)紧张情势升高，令避险货币日圆需求不坠。    

    “朝鲜情势是否会升级成军事行动尚不明朗，但不确定性在上升，美元继续小跌。技术面看美元也不稳，之前兑日圆跌破200日移动均线切入位108.80，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元      今日          上日          升贬
 即期成交价格<CNY=CFXS    6.8876        6.8869        -0.01%
                     >                             
      中间价              6.8785        6.874         -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=CFXT  244.31亿美   227.7亿美元         
                     >      元                     
    日内波动幅度(pips)      69        日低6.8895    日高6.8826
      今年以来升贬幅度                                    0.90%
  2005年汇改以来升贬幅                                   20.17%
                    度                             
 一年期美元/人民币掉期         1175                            
                                                   
                                                         
 离岸人民币市场            今日          上日                  
      CNH即期             6.8815        6.8795                 
 一年期NDF<CNY1YNDFOR=    7.0555        7.069                  
                    >                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8869；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3186、6.3574和8.6356。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/张喜良)
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