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亚洲 | 2017年 4月 18日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行一、七和10年债收益率均值3.57%、4.27%和4.11%

    * 招标品种：国开行1/7/10年固息债
    * 期限及招标金额：1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元
    * 招标时间：4月18日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、保险)
    * 预测区间：3.50%-3.65%；4.20%-4.30%；4.07%-4.14%
    * 预测均值：3.57%；4.27%；4.11%

    路透上海4月17日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、七和10年期固息
债。路透调查显示，中国一季度GDP增速超预期，现券收益率周一大涨，市场情绪能否企稳
，及收益率走高后配置需求会否增加有待观察；预计三期债收益率预测均值分别落在3.57%
、4.27%和4.11%。
    
    “今天情绪太差了，明天也不好说，啥行情还不知道呢，”北京一银行交易员称。
    
    中国经济春意盎然，一季度GDP增速6.9%创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消
费等指标齐超预期。不过多数分析人士认为，一季度经济增长虽实现开门红，但可能会是全
年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来
会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             中，一年、七年和10年
最新收益率为3.6676%、4.1965%和4.0826%。其中10年期增发标的券170210               
最新成交在4.11%附近。
    
    中国农业发展银行周一下午招标的三年、七年和15年三期债，中标利率/收益率分别为3
.98%、4.2596%和4.3821%，对应投标倍数3.21倍、3.96倍和4.39倍。               

    国开行上述三期债为该行今年第4期               、第1期               和第10期
               的增发债，票面利率依次为3.20%、3.85%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第4/1/10期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元
    期限/计息方式   1/7/10年固息
    招标时间        4月18日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4月20日
    起息日          1年：2017/3/13；7年：2017/1/9
                    10年：2017/4/10
    分销期          4月19日-4月20日
    上市日          4月24日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年：无；7年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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