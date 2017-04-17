重温稿-《中国新债预测》国开行一、七和10年债收益率均值3.57%、4.27%和4.11%

* 招标品种：国开行1/7/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月18日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、保险) * 预测区间：3.50%-3.65%；4.20%-4.30%；4.07%-4.14% * 预测均值：3.57%；4.27%；4.11% 路透上海4月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和10年期固息 债。路透调查显示，中国一季度GDP增速超预期，现券收益率周一大涨，市场情绪能否企稳 ，及收益率走高后配置需求会否增加有待观察；预计三期债收益率预测均值分别落在3.57% 、4.27%和4.11%。 “今天情绪太差了，明天也不好说，啥行情还不知道呢，”北京一银行交易员称。 中国经济春意盎然，一季度GDP增速6.9%创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消 费等指标齐超预期。不过多数分析人士认为，一季度经济增长虽实现开门红，但可能会是全 年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来 会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 中，一年、七年和10年 最新收益率为3.6676%、4.1965%和4.0826%。其中10年期增发标的券170210 最新成交在4.11%附近。 中国农业发展银行周一下午招标的三年、七年和15年三期债，中标利率/收益率分别为3 .98%、4.2596%和4.3821%，对应投标倍数3.21倍、3.96倍和4.39倍。 国开行上述三期债为该行今年第4期 、第1期 和第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、3.85%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/1/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；7年：50亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 1/7/10年固息 招标时间 4月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月20日 起息日 1年：2017/3/13；7年：2017/1/9 10年：2017/4/10 分销期 4月19日-4月20日 上市日 4月24日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；7年：0.10%；10年：0.15% ----------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)