重温稿--台湾货币市场：短率持稳低位，资金宽裕令跨月拆款需求疲弱

* 银行间普遍多钱，跨月拆款需求疲弱 * 大行调降短票利率，但发票量稀疏 记者 董永年 路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。资金调度人士表示，市场缺乏紧缩因子，银行间普遍 多钱，再加上央行并未积极冲销，使得市场资金相当宽裕，短率陆续靠向区间低位。 他们表示，银行已可提供跨月拆款，不过今日拆入方缺口较上日更小，在本提存期将是多钱的预期心理影 响下，跨月拆款的交易零零星星。 〞需求蛮低迷的，只好下午去排队，但央行也没照单收。〞一位拆出方资调人员说。 一大型票券商交易员则称，今天因为缺口很小，到期的拆款几乎都没续。到月底前，除了周五因发票量例 行性增加使得缺口较大外，其余都没有太大的资金需求。 另一大型银行资调人士表示，已经可以提供跨月拆款，只比一周拆款利率高1个基点，但到目前为止都没 有需求。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.406 30.350 台湾加权股价指数<.TWII 9,746.56 9,716.40 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.370% 0.171-0.370% --两周拆款利率区间 0.174-0.350% 0.220-0.350% **大行降短票利率** 短票方面，大型票券交易员表示，今日短票供应量偏少，使得成交利率往区间低位靠拢，30天期的利率以 0.35%为主。 希望较高利率买票的大型银行，也于今日将利率自0.39%降至0.36%。惟纵然如此，市场偏少的发票量也无 法满足需求。 〞缺口小，没票可卖，我也很为难。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，上日则为0.35-0.39%；交投较上日续 靠向低位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.355%，区间在0.28-0.39%，成交量为141.38亿 台币；前日加权平均利率在0.359%，区间在0.28-0.42%，成交量为177.88亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.345%，区间在0.29-0.43%，成交量为44.84亿台币；前日加权平 均利率在0.362%，区间在0.28-0.40%，成交量为127.39亿台币。 台湾央行周二发行2,080亿台币定存单，发行余额增0.5亿台币。 本周央行定存单到期共有9,137.5亿台币，落点分别为周三1,224.5亿、周四1,561亿以及周五的254亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备为636亿台币，累计超额准备为6,460亿台币、加计前期1%的 超额准备8,963亿台币。 **RP利率维持低位** 在债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日虽有债券交割，但因资金偏多，没有任何紧缩感觉， 利率维持相对低位。 〞投信稳中偏多，拿新钱不困难。但我也没特别议价。〞一大型证券商交易员说。 大型证券商交易员称，由于外商银行资金偏多，之前嫌利差小而不愿承作公债RP的客户，最近又回来了， 而且额度可以慢慢增加。 今日有国泰世华银行发行151亿台币金融债券及Central American Bank for Economic Integration发行1 .67亿美元五年期债券。本周主要债券交割因子包括周五财政部发行106/5期五年期公债金额暂订250亿台币、 台电发行五年无担债77.5亿台币等。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.31-0.33%，0.31%变多；公司债RP利率月内落在0.41- 0.43%，跨月在0.44-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债、公司债RP则分别在0.26-0.30%、0.28-0.36%，至 于跨月公债RP利率区间落在0.31-0.33%、跨月公司债RP则在0.31-0.36%。(完) (审校 曾祥进)