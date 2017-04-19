更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%

标题新闻：阿尔及利亚油长称该国和沙特支持减产协议延长九个月，乐见明年保持与非OPEC的合作框架
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(更正：因译文有误，第三段“因预计有六分之一的车种在中国本地生产”应改为“该公司准备在中国生产第六款车型”)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
当被问及包含Mini在内的宝马汽车集团今年中国销售增幅时，Robertson称“整体而言我们认为将成长10%左右。”
Robertson同时指出，他预期中国今年订价将持稳。该公司准备在中国生产第六款车型。
Robertson进一步提到，他预期中国当局将放慢推动2018年开始实施电动车配额的计划。决策官员已经要求汽车制造商在2020年达成纯电动车及混合动力车占整体销售7%的目标，2025年则是调高至15%。
Robertson在一场媒体圆桌会议上表示，“我们是否认为会达到这个极端水准？可能性不高。”
“还在与中国政府讨论当中。我们深信本地市场电动车将具有强势地位，无论是否最快于2018年推动，或者是一体适用于所有制造商，仍有讨论的空间。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透5月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 323.0 1 - - * 6月 292.3 132 308.3 512 * 7月 274.0 313 274.8 153 * 8月 255.5 321 256.0 229 * 9月 242.0 878 242.6 325 * 10月 233.1 6423 231.5 1161 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
路透伦敦5月23日 - 期锌周二触及三周峰值，此前最大金属消费国中国锌进口上升，凸显潜在的供应短缺问题，但期铜价格下跌，因有迹象显示供应充足。