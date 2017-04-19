更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%

(更正：因译文有误，第三段“因预计有六分之一的车种在中国本地生产”应改为“该公司准备在中国生产第六款车型”)

路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。

当被问及包含Mini在内的宝马汽车集团今年中国销售增幅时，Robertson称“整体而言我们认为将成长10%左右。”

Robertson同时指出，他预期中国今年订价将持稳。该公司准备在中国生产第六款车型。

Robertson进一步提到，他预期中国当局将放慢推动2018年开始实施电动车配额的计划。决策官员已经要求汽车制造商在2020年达成纯电动车及混合动力车占整体销售7%的目标，2025年则是调高至15%。

Robertson在一场媒体圆桌会议上表示，“我们是否认为会达到这个极端水准？可能性不高。”