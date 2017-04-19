更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，午后油盘现身助推客盘购汇明显增加

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
* 人民币小幅收跌，但中间价升值近200点 * 实需购汇较多，油盘亦有大量购汇 * 仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量 * 关注本周法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。 他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，市场预期的分化也愈发明显。目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。 “下午突然购汇特别强，发生了踩踏，可能随后央行紧急干预了一下。”一中资行交易员称。 另位中资行交易员亦表示，下午有油盘大量购汇，是今日客盘购汇增加的一个重要原因。 全球汇市方面，欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。 “目前的情况是市场继续排除美国再通胀交易的可能性，”法国兴业银行驻伦敦外汇分析师Alvin Tan说，“目前对于特朗普政府出台大规模财政刺激的怀疑加剧。” 法国民调显示，极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞和中间派候选人马克龙将在4月23日的第一轮投票中胜出，从而进入5月7日的决胜轮投票，但二者与保守派候选人菲永及极左翼候选人梅朗雄的支持率差距正在收窄。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.8873 6.8852 -0.03% 中间价 6.8664 6.8849 0.27% 成交额 216.22亿美 275.32亿美元 元 日内波动幅度(pips) 107 日低6.8877 日高6.87 7 今年以来升贬幅度 0.90% 2005年汇改以来升贬幅度 20.17% 一年期美元/人民币掉期 1223 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8832 6.8765 一年期NDF 7.0675 7.0645 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8862；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3809、6.3319和8.8272。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普