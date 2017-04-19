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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值3.97%，五年期4.11%

    * 招标品种：国开行3/5年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元
    * 招标时间：4月20日14:30-15:30
    * 受访人数：9位(银行、基金、保险)
    * 预测区间：3.92%-4.02%；4.08%-4.15%
    * 预测均值：3.97%；4.11%

    路透上海4月19日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三年和五年期固息债
。路透调查显示，周三现券收益率小幅震荡，预计短期仍将延续盘整；考虑手续费影响后，
两期债中标收益率料接近二级，预测均值分别落在3.97%和4.11%。
    
    北京一银行交易员称，近期利率债一级市场总体偏弱，尤以国债、地方债需求不佳；而
票息较高的政策性金融债，招标结果相对平稳一些，国开债更有流动性优势，预计明日定位
将接近二级水平。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             中，三年、五年最新收
益率为4.0367%、4.1605%。
    
    中国农业发展银行周三下午招标的一年、五年和10年三期债，中标利率/收益率分别为3
.61%、4.13%和4.2685%，对应投标倍数3.09倍、2.59倍和4.28倍。            财政部上午
招标续发行的七年期固息国债，加权中标收益率为3.4294%，明显高于此前3.38%的预测均值
。            

    明日招标的两期债为国开行今年第5期、第6期               的增发债，票面利率为3
.88%和4.02%。
    
    具体发行条款如下：

                    2017年第5/6期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；5年：80亿元
    期限/计息方式   3/5年固息
    招标时间        4月20日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4月24日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17
    分销期          4月21日-4月24日
    上市日          4月26日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；10年：0.10%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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