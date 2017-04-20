修正-香港金融：证监会正在草拟券商网络交易安全指引，料本季展开谘询

(修正内文第五段措辞)

路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。

证监会有关人士向记者表示，在过去18个月共接获约20宗“黑客”交易的举报，涉及交易金额超过1.1亿港元，包括利用证券帐户以哄抬抛售（pump and dump）方式炒作细价股图利。

而有关案件目前仍在警方调查之中，证监会不清楚具体的犯案手法。

鉴于个案有上升趋势，证监会对现行守则作全面检视，并正在草拟相关的网络安全指引，除了要求定期更新防御系统之外，亦要求用户在登入交易系统时进行“双重认证”，但并非坊间传言指每一笔交易均要求作双重认证。

证监会称，在指引生效后，将来倘若发生黑客交易，未有遵从指引的券商需负一定责任。

证监会去年10月对经纪行的互联网及流动装置交易系统的网络安全检视，因有多宗证券经纪行的举报，指一些客户的互联网及流动装置交易帐户的保安受到威胁，并曾经有未经授权的证券交易透过该等帐户进行。（完）