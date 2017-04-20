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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：大行开跨月拆款惟需求弱利率持稳，证券商略降RP利率

    * 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱
    * 票券商缺口小，短票利率维持不变
    * 市场资金充沛，证券商略降RP利率

     记者 罗两莎
    路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧
浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉
低利率，惟效果不大。
    
    两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票
券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。   
 
    
    〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。
    
    他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松
状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。
    
    另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求，
仅少数小型银行到期续做。
    
    一大型商银资调人员则表示，市场资金多，只好反应市场资金状况，今天有稍微拉低拆
款利率，对银行月内在0.35%，票券商在0.36%。
    
    在票券商方面，资调人员均称，最近缺口都不大、钱又多，目前都是到期续做，且以月
内为主，利率则在0.32-0.33%。
    
    〞钱多多啊，到处都是钱，大家都来拜托做跨月，刚好今天到期比较多。〞一大型票券
商资调人员说，利率月内在0.32-0.33%，跨月则在0.35-0.36%。
            
    台湾央行周三傍晚称，本周五(21日)将增发七天期定存单，利率为0.2%，主要因应银行
短期资金运用的弹性。
    
    两位不愿具名央行官员表示，由于目前市场有一周的资金配置需求，且国外也有发行七
天期的定存单，央行顺应市场所需发行，并让〞商品越来越齐全〞；至于利率订在0.20%则
是用〞插补法〞计算出来的。
 
 本地时间17:37                  今日报价              上日收盘
 台币兑美元                    30.418                  30.406    
 台湾加权股价指数<.TWII       9,639.94               9,746.56    
 >                                               
 隔夜银行间拆款加权平均          0.172%                0.171%
 利率                                            
                                                 
   --隔夜拆款利率区间         0.170-0.250%            0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间         0.170-0.360%            0.174-0.370%
   --两周拆款利率区间         0.175-0.360%            0.174-0.350%
    
    **短票利率大致持稳**
        
    短票方面，大型票券交易员表示，今天市场资金仍是非常浮滥，各大银行满手是钱，利
率大致持稳，月内在0.33%，跨月则在0.35%。
    
    〞银行钱很多啊，但我们的缺口很小，今天最高就只做到0.35%了。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，上日则在0.35-0.36%。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.35-0.38%，
成交量为44.67亿台币；前日加权平均利率在0.355%，区间在0.28-0.39%，成交量为141.38
亿台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.39%，成
交量为37.06亿台币；前日加权平均利率在0.345%，区间在0.29-0.43%，成交量为44.84亿台
币。
    
    台湾央行周三发行1,224.5亿台币定存单，发行余额未增减。周四央行定存单到期1,561
亿台币、周五254亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备为286亿台币，累计超额准备为6,747亿台
币、加计前期1%的超额准备9,250亿台币。  
    
    
    **证券商RP利率略下调**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场上钱还是很多，特别是银行
端，为反应市场资金状况，利率跟着往下调。
      
    〞市场偏多钱啦，利率有稍微下来一些些。〞一大型证券商交易员说。
    
    在票券商方面，交易员称，近来因外资汇入，但股票市场又不是很好，外资汇入后仅少
量资金进入债市，其余大都停泊在银行帐上，致资金更加浮滥。
    
    〞钱很多，银行和投信都很多钱，利率很低，我这里几乎没有做到0.30%以上的利率了
。〞一大型票券商交易员说。
        
    本周交割的债券有：周五财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五
年无担债77.5亿台币等；下周则有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行
七年期公司债46亿台币，及周三远传发行五年期公司债45亿台币。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.30-0.32%，上日则在0.31-0.33%，
0.31%变多；公司债RP利率月内落在0.40-0.42%，上日则在0.41-0.43%，跨月在0.42-0.43%
，上日则在0.44-0.46%。  
    
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.27-0.28%，公司债RP利
率则在0.29-0.31%，而跨月公债RP利率区间落在0.28-0.30%、跨月公司债RP则在0.30-0.33%
。(完)        

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红/张喜良)
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