重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%

* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道，明日料积极参与国库券标售，得标利率应该会靠向 预估区间的下缘。 --央行明日开始将增发七天期定存单利率，市场关注该天期存单的发行状况，但因时间点落在标售之后， 或将对下标者的心态造成影响。 以下为2014年以来国库券发行细节： 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 2016年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月13日 182 299.5* 0.530 2.78 7月28日 273 300 0.300 2.71 4月27日 364 300 0.358 3.16 2月02日 182 200 0.355 4.30 1月26日 182 273.5* 0.380 1.62 1月19日 91 300 0.330 2.67 1月13日 273 300 0.350 1.98 2015年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月28日 182 350 0.315 2.06 8月13日 91 250 0.386 2.89 7月30日 273 300 0.460 3.62 4月10日 364 250 0.495 3.67 3月24日 91 350 0.477 2.86 2月2日 91 300 0.480 2.03 1月13日 182 250 0.490 3.02 1月7日 273 287* 0.550 2.10 2014年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 12月26日 182 350 0.530 3.87 12月24日 91 300 0.500 1.94 8月13日 182 200 0.410 4.36 7月11日 273 200 0.423 4.20 5月 8日 28 245* 0.319 4.36 3月31日 91 200 0.388 4.00 3月26日 364 250 0.500 3.21 2月21日 273 250 0.449 3.20 1月13日 182 250 0.497 2.96 注：*表不足额标售。(完) (记者 董永年； 审校 乔艳红)