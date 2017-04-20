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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 07:30 BJT

重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%

    * 标售标的：91天期国库券
    * 标售时间：周五(21日)
    * 标售金额：暂定250亿台币
    * 预测区间：0.27-0.30%
    * 受访机构：五家

    路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透
调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。
       
    资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率
料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。    

    路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3
0%。    
    
    以下为各银行的看法重点分析：
    --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57-
0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。
    --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道，明日料积极参与国库券标售，得标利率应该会靠向
预估区间的下缘。
    --央行明日开始将增发七天期定存单利率，市场关注该天期存单的发行状况，但因时间点落在标售之后，
或将对下标者的心态造成影响。
       
    以下为2014年以来国库券发行细节：
 
 2017年          
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
     3月24日           91          300        0.305             2.11
     2月13日           91          250        0.282             3.99
     1月23日           91          300        0.320             3.52
     1月12日          182          300        0.420             3.80
      1月6日          273          250        0.483             3.81
  
  2016年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月13日          182       299.5*        0.530             2.78
     7月28日          273          300        0.300             2.71
     4月27日          364          300        0.358             3.16
     2月02日          182          200        0.355             4.30
     1月26日          182       273.5*        0.380             1.62
     1月19日           91          300        0.330             2.67
     1月13日          273          300        0.350             1.98
  2015年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月28日          182          350        0.315             2.06
     8月13日           91          250        0.386             2.89
     7月30日          273          300        0.460             3.62
     4月10日          364          250        0.495             3.67
     3月24日           91          350        0.477             2.86
      2月2日           91          300        0.480             2.03
     1月13日          182          250        0.490             3.02
      1月7日          273         287*        0.550             2.10
  2014年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
    12月26日          182          350        0.530             3.87
    12月24日           91          300        0.500             1.94
     8月13日          182          200        0.410             4.36
     7月11日          273          200        0.423             4.20
     5月 8日           28         245*        0.319             4.36
     3月31日           91          200        0.388             4.00
     3月26日          364          250        0.500             3.21
     2月21日          273          250        0.449             3.20
     1月13日          182          250        0.497             2.96
   注：*表不足额标售。(完) 

 (记者 董永年； 审校 乔艳红)
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