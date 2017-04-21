重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，央行增发七天存单料令下滑机率降低

* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，毕竟不是季底，没有必要早早拿 。况且此时若去问银行跨月拆款的供应，会让银行认为是不是缺钱，而将利率调高。 台湾央行周三称，本周五(21日)将增发七天期定存单利率为0.2%，主要因应银行短期资金运用的弹性。 央行表示，原则上此将采到期续发制，在发行日前两个营业日预告发行资讯。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.408 30.418 台湾加权股价指数<.TWII 9,632.69 9,639.94 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.172-0.360% 0.170-0.360% --两周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.175-0.360% **长天短票需求不多** 短票方面，大型票券交易员表示，今天发票量例行性增加，但买票需求仍强，不过60天期的交易量并未明 显增加，也显示出资金并未过度浮滥。 〞利率先这样了，若再下，买票意愿就不高了。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员认为，目前还是有很多买票需求，显示利率仍有向下空间。〞但问题是谁开这一枪 ?也许二线银行先开吧。〞 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.354%，区间在0.28-0.38%，成交量为92.82亿 台币；前日加权平均利率在0.353%，区间在0.35-0.38%，成交量为44.67亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.326%，区间在0.29-0.36%，成交量为24.6亿台币 ；前日加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.39%，成交量为37.06亿台币。 台湾央行周四发行1,559亿台币定存单，发行余额减2亿台币；本周央行定存单到期共有9,137.5亿台币， 周五有254亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为161亿台币，累计超额准备为6,861亿台币、加计前期1%的 超额准备9,365亿台币。 **股市资金停泊** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，近日股市回落，资金暂时停泊在货币市场，使得资金仍相当宽 裕，但利率缺乏再向下调整的动力。 交易员指出，明日与下周有不少交割的紧缩因子，但预料不会让RP利率有走高机会。 本周交割的债券有：周五财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台 币等；下周则有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币，及周三远传 发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内主要落在0.31-0.33%，跨月0.32-0.35%。公司债RP利率月内 落在0.41-0.45%，跨月在0.44-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，公司债RP则在0.28-0.35%，而 跨月公债RP利率区间落在0.30-0.32%、跨月公司债RP则在0.30-0.38%。(完) (记者 董永年 ；审校 杨淑祯)