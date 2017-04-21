更正-****欧洲经济指标预测--4月21日-4月28日****

(4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月21日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 53.3 服务业PMI 57.1 57.5 综合PMI 56.2 56.8 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 58.0 58.3 服务业PMI 55.5 55.6 综合PMI 56.8 57.1 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 2月 -- 盈余25 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余241 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 56.0 56.2 服务业PMI 56.0 56.0 综合PMI 56.3 56.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 -- -2.9% (未经季节调整，较上年同期) -- +8.6% 工业销售(经季节调整，较前月) 2月 -- -3.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.5% 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.2% +1.4% (较上年同期) +3.4% +3.7% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.4% +1.3% (较上年同期) +3.9% +4.1% 4月24日当周 4月24日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 112.3 112.3 现况指数 -- 119.3 预期指数 -- 105.7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 正8 4月25日(二) 0645 法国企业景气指数 4月 -- 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 10.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 128.75 4月26日(三) 0645 法国消费者信心指数 4月 -- 100 0800 瑞士投资者信心指数 4月 -- 29.6 4月27-28日 0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +3.5% 4月27日(四) 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 9.9 9.8 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差31.05 0800 意大利制造业企业信心指数 4月 -- 107.1 消费者信心指数 -- 107.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差17.2 0900 欧元区企业景气指数 4月 -- 0.82 经济景气指数 108.0 107.9 工业景气指数 1.2 1.2 服务业景气指数 -- 12.7 消费者信心指数终值 -- 负5.0 消费者通胀预期指数 -- 15.3 生产者通胀预期指数 -- 9.8 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 -- 正9 1145 欧洲央行再融资利率 4月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.9% +1.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.5% 2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 -- 负6 4月28日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.4% 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -- 1.8% (较上年同期) -- -2.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -- -0.8% 0645 法国HICP(较上年同期) 4月初值 -- +1.4% 0645 法国生产者物价指数(较前月) 3月 -- -0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 4月 -- 107.6 0800 欧元区M3货供额(年增率) 3月 +4.8% +4.7% 针对家庭放款 -- +2.3% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数 3月 -- 42,613 0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +1.8% +1.5% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.7% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +1.9% (较上年同期) -- +1.4% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +3.3% (完) (整理 侯雪苹；审校 戴素萍)