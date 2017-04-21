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市场报道 | 2017年 4月 21日 星期五 11:02 BJT

更正-****欧洲经济指标预测--4月21日-4月28日****

 (4月28日1000GMT公布的数据为意大利“PPI”，非“CPI”)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值
        
    4月17日当周

    4月21日(五)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     4月初值       53.0        53.3
                   服务业PMI                                   57.1        57.5
                   综合PMI                                     56.2        56.8
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     4月初值       58.0        58.3
                   服务业PMI                                   55.5        55.6
                   综合PMI                                     56.8        57.1
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            2月        --       盈余25
               经季节调整经常帐(亿欧元)                         --      盈余241
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)   4月初值       56.0        56.2
                     服务业PMI                                 56.0        56.0
                     综合PMI                                   56.3        56.4
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          2月        --        -2.9%
                       (未经季节调整，较上年同期)               --        +8.6%
               工业销售(经季节调整，较前月)          2月        --        -3.5%
                       (未经季节调整，较上年同期)               --        +1.5%
    0830 英国零售销售(较前月)                        3月      -0.2%       +1.4%
                 (较上年同期)                                 +3.4%       +3.7%
             扣除能源的零售销售(较前月)                       -0.4%       +1.3%
                           (较上年同期)                       +3.9%       +4.1%
    
    4月24日当周
    
    4月24日(一)
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                    4月      112.3       112.3 
                     现况指数                                   --        119.3 
                     预期指数                                   --        105.7 
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值            4月        --          正8
    
    4月25日(二)
    0645 法国企业景气指数                            4月        --          104
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            3月        --        10.83
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                    --       128.75
    
    4月26日(三)
    0645 法国消费者信心指数                          4月        --          100 
    0800 瑞士投资者信心指数                          4月        --         29.6
    
    4月27-28日 
    0600 英国Nationalwide房价指数(较前月)            4月        --        -0.3%
                                 (较上年同期)                   --        +3.5%
    
    4月27日(四)   
    0600 德国Gfk消费者信心指数                       5月       9.9          9.8
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        3月        --    顺差31.05
    0800 意大利制造业企业信心指数                    4月        --        107.1
               消费者信心指数                                   --        107.6
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            3月初值      --     顺差17.2
    0900 欧元区企业景气指数                          4月        --   　    0.82
               经济景气指数                                  108.0     　 107.9
               工业景气指数                                    1.2     　   1.2
               服务业景气指数                                　 --     　  12.7
               消费者信心指数终值                               --     　 负5.0
               消费者通胀预期指数                               --    　   15.3
               生产者通胀预期指数                               --      　  9.8
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               4月        --          正9
    1145 欧洲央行再融资利率                          4月      0.00%       0.00%
                 存款利率                                   负0.40%     负0.40%    
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)        4月初值       -0.1%       +0.2%
                            (较上年同期)                      +1.9%       +1.6%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   --        +0.1%
                                 (较上年同期)                   --        +1.5%
    2301 英国Gfk消费者信心指数                       4月        --          负6 
    
    4月28日(五)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季初值        --        +0.4%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                   3月         --         1.8%
                          (较上年同期)                          --        -2.1%  
    0645 法国消费者支出(较前月)                      3月        --        -0.8%
    0645 法国HICP(较上年同期)                    4月初值        --        +1.4%
    0645 法国生产者物价指数(较前月)                  3月        --        -0.2%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         4月        --        107.6
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      3月      +4.8%       +4.7%
               针对家庭放款                                     --        +2.3%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季初值        --        +0.7%
                              (较上年同期)                      --        +1.9%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数       3月        --       42,613
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                  4月初值      +1.8%       +1.5%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)               +0.9%       +0.7%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       4月初值        --         持平
                             (较上年同期)                       --        +1.4%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 --        +1.9%
                                  (较上年同期)                  --        +1.4%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)           3月        --        +0.3%
                             (较上年同期)                       --        +3.3%
    (完) (整理 侯雪苹；审校 戴素萍)
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