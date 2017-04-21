更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄

(新增复牌股价表现及更多细节)

路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。

有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福、远东发展主席邱达昌等控制的永升负责包销。

此外，在完成供股后，九仓拟把所持有的价值3亿港元的有线宽频债务转为股份。即永升将合共向有线宽频提供约10亿港元的注资，以提升有线宽频的财务实力。

根据供股建议，每持有三股的有线宽频股东可获配发五股供股股份，每股供股价为0.21港元，涉及发行逾33.52亿股股份。由于九仓将不参与供股，并由永升包销，完成供股及上述3亿港元贷款资本化后，永升将持有有线宽频约40-54%的股权（视乎其余股东接纳供股的情况）。

＂此注资计划为有线宽频增加股本、减少债务并有机会拓展业务，有线的资本结构及营业前景将会大幅改善。＂永升董事会主席邱达昌在声明中表示。

是项注资计划须获多方面的同意及批核，包括有线宽频的独立股东、证监会、港交所及通讯事务管理局。其中一个关键性的步骤是在本年5月底前取得有线宽频独立股东的同意。

＂我衷心希望股东们能对我们投下信心的一票，令有线宽频可以继续营运。＂邱达昌说。

有线宽频周二开市前停牌前，今天恢复交易后，股价最多曾挫跌24.6%至0.46港元的一年低位，其后跌幅逐渐收窄。香港时间10:04跌13.11%，恒生指数升0.31%。

九仓此前表示，中止与潜在买家商讨出售有线宽频股权，且集团在现行资金承担到时后，将不会再对有线宽频提供新的财务支持，这一度令到有线宽频在现有收费电视牌照到期后，能否有足够的资金应付续牌所需的资金承诺蒙上阴影。

有线宽频表示，已向政府提出进一步延长收费电视牌照续期限期，由此前已延至4月26日的限期，进一步延至5月31日，其现有牌照将于5月底届满。另公司旗下经营免费电视服务的＂奇妙电视＂亦将在5月启播。

**注资料9月完成**

永升的股东包括郑家纯（持股31.5%）、邱达昌（持股24.5%）、富力地产主席李思廉（持股16%）、周大福及弘毅投资董事长赵令欢（各持14%）。永升一直有兴趣申请香港的免费电视牌照，就最新的发展，永升已向通讯局要求暂缓处理其本地免费电视节目服务牌照的申请，直至注资有线宽频之计划有结果。

永升表示，需要几个月时间工作，以达成相关的监管机构的要求及条款。如果取得同意及批核，注资计划预计会在本年9月完成。

邱达昌表示，在整项交易完成后，永升会以有线宽频为发展其媒体事业的平台。在节目策略方面，永升将与有线宽频开拓所有与媒体内容提供者合作的机会。

此外，永升会致力强化财经新闻内容，加强区域的报导，以照顾商业群组需要。此外，永升希望研究如何发展OTT（Over-The-Top）服务，改善网络串流以迎合市场需要，令更多观众可以使用有线宽频的服务。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)