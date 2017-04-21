更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，央行午后扩大冲销规模收回资金

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，受马币走强及预期产量增长影响
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 (更新拆款、央行定存单发行细节及央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申请七天存单了。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，虽然下周就是月底，但除非是外资大举汇出，否则宽裕的环境难以改变，目前也不急于取得跨月资金。 台湾央行周三称，本周五将增发七天期定存单利率为0.2%，主要因应银行短期资金运用的弹性。央行表示，原则上此将采到期续发制，在发行日前两个营业日预告发行资讯。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.363 30.408 台湾加权股价指数<.TWII 9,717.41 9,632.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.360% 0.172-0.360% --两周拆款利率区间 0.178-0.360% 0.180-0.370% **发票量增利率持稳** 短票方面，大型票券交易员表示，今日虽然发票量例行性增加，但需求仍旧高于供给，不过利率还是维持在既有区间。 一票券商交易员指出，本周台电、中油短票标售得标利率呈现微幅下滑走势，显示出市场资金相当宽裕，不过银行对买票利率再下调已有抗性，预计利率就稳在这里。 〞我们对下周平淡看待。〞该交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.352%，区间在0.32-0.40%，成交量为95.41亿台币；前日加权平均利率在0.354%，区间在0.28-0.38%，成交量为92.82亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.29-0.38%，成交量为64.64亿台币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.29-0.36%，成交量为24.6亿台币。 台湾央行周五发行773亿台币定存单，发行余额增519亿台币。 下周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，分别为周一5,170亿、周二2,455.5亿、周三1,046.5亿、周四9,754.7亿、周五1,791亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为75亿台币，累计至周日超额准备为7,018亿台币、加计前期1%的超额准备9,521亿台币。 **交割无碍宽松环境** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽有公债交割，但无碍偏宽松的市况，RP利率持稳在既有水准。 一证券商交易员指出，投信申购款不少，一早即来要券。由于资金宽松环境不变，预料下周临近月底的利率可望稳在既有区间。 今日有财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台币。下周将交割则有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币，及周三远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%。跨月在0.33-0.35%，上日为0.32-0.35%。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，上日在0.41-0.45%，跨月在0.43-0.45%，上日0.44-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.31%，上日0.28-0.30%，公司债RP则在0.28-0.36%，上日在0.28-0.35%，而跨月公债RP利率区间落在0.30-0.34%，上日0.30-0.32%、跨月公司债RP则在0.30-0.39%，上日0.30-0.38%。(完) (记者 董永年；审校 林高丽/张喜良)
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。