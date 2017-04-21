更新版 1-台湾货币市场：短率大致平稳，央行午后扩大冲销规模收回资金

* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 (更新拆款、央行定存单发行细节及央行官员评论) 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申请七天存单了。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，虽然下周就是月底，但除非是外资大举汇出，否则宽裕的环境难以改变，目前也不急于取得跨月资金。 台湾央行周三称，本周五将增发七天期定存单利率为0.2%，主要因应银行短期资金运用的弹性。央行表示，原则上此将采到期续发制，在发行日前两个营业日预告发行资讯。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.363 30.408 台湾加权股价指数<.TWII 9,717.41 9,632.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.173-0.360% 0.172-0.360% --两周拆款利率区间 0.178-0.360% 0.180-0.370% **发票量增利率持稳** 短票方面，大型票券交易员表示，今日虽然发票量例行性增加，但需求仍旧高于供给，不过利率还是维持在既有区间。 一票券商交易员指出，本周台电、中油短票标售得标利率呈现微幅下滑走势，显示出市场资金相当宽裕，不过银行对买票利率再下调已有抗性，预计利率就稳在这里。 〞我们对下周平淡看待。〞该交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.352%，区间在0.32-0.40%，成交量为95.41亿台币；前日加权平均利率在0.354%，区间在0.28-0.38%，成交量为92.82亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.29-0.38%，成交量为64.64亿台币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.29-0.36%，成交量为24.6亿台币。 台湾央行周五发行773亿台币定存单，发行余额增519亿台币。 下周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，分别为周一5,170亿、周二2,455.5亿、周三1,046.5亿、周四9,754.7亿、周五1,791亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备为75亿台币，累计至周日超额准备为7,018亿台币、加计前期1%的超额准备9,521亿台币。 **交割无碍宽松环境** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽有公债交割，但无碍偏宽松的市况，RP利率持稳在既有水准。 一证券商交易员指出，投信申购款不少，一早即来要券。由于资金宽松环境不变，预料下周临近月底的利率可望稳在既有区间。 今日有财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台币。下周将交割则有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币，及周三远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%。跨月在0.33-0.35%，上日为0.32-0.35%。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，上日在0.41-0.45%，跨月在0.43-0.45%，上日0.44-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.31%，上日0.28-0.30%，公司债RP则在0.28-0.36%，上日在0.28-0.35%，而跨月公债RP利率区间落在0.30-0.34%，上日0.30-0.32%、跨月公司债RP则在0.30-0.39%，上日0.30-0.38%。(完) (记者 董永年；审校 林高丽/张喜良)