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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 11:17 BJT

修正-《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，守在55日移动均线下方

(修正：删除第四条中无关的汇率报价) 0239GMT

* 美元/日圆亚洲盘再次变动不大，尤其是在东京定盘后

* 有少量需求，美元/日圆从111.16升至111.47，之后回跌

* 大多数时候守在略低于下移的55日移动均线切入位111.44的水平，从111.50起有卖单

* 自从4月24日跳空走高以来，一直未曾低于一目均衡基准线

* 美元/日圆小时图基准线在111.34区域，小时图一目均衡转换线在111.31

＊　 111.00-20有8.59亿美元期权到期，提供支撑力道，111.50-55则有3.57亿美元期权到期

(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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