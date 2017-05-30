修正-****澳新经济指标预测--5月31日-6月7日****

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(更正：补充31日澳洲数据中的漏字，“房屋信”应为“房屋信贷”) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月29日当周 5月31日(三) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 5月 -- 11.0% 企业活动指数 -- 37.7% 0130 澳洲民间部门信贷(较前月) 4月 -- +0.3% 房屋信贷(较前月) -- +0.5% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 +3.9% +5.7% 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 -- 59.2 6月1日(四) 0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +0.8% -2.1% 建筑资本支出(较前季) -- -4.1% 厂房/机械设备资本支出 -- +0.4% 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.3% -0.1% 6月2日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- -1.1% 6月5日当周 6月4日(日) 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 53.0 6月5日(一) 0130 澳洲企业库存(较前季) 第一季 -- +0.3% 0130 澳洲企业总获利(较前季) 第一季 -- +20.1% 0130 澳洲整体招聘广告 5月 -- +1.4% 6月6日(二) 0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第一季 -- 39 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 1.5% 2245 新西兰制造业销售(较前季) 第一季 -- -1.8% 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 51.9 6月7日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +1.1% (较上年同期) -- +2.4% 最终消费支出(较前季) -- +0.7% 资本支出 -- +2.6% (完) (整理 徐文焰；审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为