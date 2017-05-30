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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 07:23 BJT

修正-****澳新经济指标预测--5月31日-6月7日****

 (更正：补充31日澳洲数据中的漏字，“房屋信”应为“房屋信贷”)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    5月29日当周
    
    5月31日(三)
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                     5月         --         11.0%
                   企业活动指数                                 --         37.7%
    0130 澳洲民间部门信贷(较前月)                   4月         --         +0.3%
             房屋信贷(较前月)                                   --         +0.5%
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                  第一季       +3.9%        +5.7%
    2330 澳洲AIG制造业指数                          5月         --          59.2
    
    6月1日(四)
    0130 澳洲资本支出(较前季)                    第一季      +0.8%         -2.1%
              建筑资本支出(较前季)                             --          -4.1%
              厂房/机械设备资本支出                            --          +0.4%
    0130 澳洲零售销售(较前月)                       4月      +0.3%         -0.1%
    
    6月2日(五)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    4月        --          -1.1%
    
    6月5日当周
    
    6月4日(日)
    2330 澳洲AIG服务业指数                          5月        --           53.0
    
    6月5日(一)
    0130 澳洲企业库存(较前季)                     第一季       --          +0.3%
    0130 澳洲企业总获利(较前季)                   第一季       --         +20.1%
    0130 澳洲整体招聘广告                           5月        --          +1.4% 
    
    6月6日(二)
    0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                   第一季       --             39
    0430 澳洲央行利率决定                           6月        --           1.5%
    2245 新西兰制造业销售(较前季)                 第一季       --          -1.8%
    2330 澳洲AIG建筑业指数                          5月        --           51.9
    
    6月7日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季       --          +1.1%
                              (较上年同期)                     --          +2.4%
             最终消费支出(较前季)                              --          +0.7%
             资本支出                                          --          +2.6%
    (完) (整理 徐文焰；审校 张荻)
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