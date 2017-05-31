更新版 1-中国数据：5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，经济继续保持扩张

* 中国5月官方制造业PMI持平于前值的51.2 * 非制造业PMI上升0.5个百分点至54.5 * 反应市场需求持稳，价格下行压力增大 * 经济增长由短期冲高回落态势转为总体趋稳态势 (新增更多数据细节和评论) 路透北京5月31日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布的5月制造业和非制造业PMI 一平一升，呈现扩张态势，证实中国经济增长仍保持一定动能，总体趋稳。 分项数据显示，5月制造业需求面基本平稳，订单类指数多持平或上升；生产经营略有减速；价格类指数 续降，反映上游原材料价格走势的购进价格指数回落尤为突出。 “继4月份回落后，5月份（制造业）PMI指数持平，且连续10个月保持在荣枯线以上，表明经济增长走稳 态势进一步明确。”物流与采购联合会特约分析师张立群表示。 他指出，订单类指数提高或持平，表明国内外市场需求大体平稳；价格类指数继续回落，表明市场供求缺 口正在较快弥合；产成品库存指数下降，原材料库存指数提高，表明库存调整活动趋稳；生产指数下降，生产 活动预期指数上升，表明生产活动趋稳。 “综合研判，经济增长正由短期冲高回落态势转为总体趋稳态势。”张立群说道。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理 人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。 欲浏览月度官方PMI图表，点选链接：tmsnrt.rs/2qEfj2V 统计局新闻稿显示，从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应 商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。生产指数较前月下降0.4个百分点 ，新订单则持平于前值。 而在相关指标上，主要原材料购进价格和出厂价格指数均下滑，前者自50上方降至49.5，后者降1.1个百 分点至47.6。生产经营活动预期则较前月有所改善，小幅上升0.2个百分点至56.8。 统计局等并公布，5月官方非制造业商务活动指数为54.5，环比上升0.5个百分点，4月为54。连续八个月 持于54以上。 中国物流信息中心的武威表示，分项指数变化显示，新订单指数环比小幅回升，连续九个月运行在50以上 ；投入品价格指数连续五个月环比回落；从业人员指数稳定在49左右；业务活动预期指数环比上升。 “综合指数变化，非制造业延续稳中有进的发展态势，经济发展的质量和效益空间有望继续拓展。” 武威并称，服务业商务活动指数的回升拉动了非制造业整体指数的上升。今年以来，服务业保持了较快发 展趋势，且整体水平要好于去年同期，1-5月服务业商务活动指数均值为53.4，较去年同期上升近1个百分点， 表明经济结构优化升级的动力在进一步增强。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%): 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 月 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%): 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0 53.7 53.5 53.9 53.7 53.1 非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中 间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构 成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)