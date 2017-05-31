修正-台湾债市：10年券殖利率连三日收跌至一个半月新低，短线观察空单变化

(更正：内文第二个子弹点和倒数第三段“105/4R”有误，应为“106/4R”。) * 10年公债106/4R殖利率连三日收跌 * 短线观察重点106/4R券空单部位变化 * 五年公债尾盘收升，因多方偏谨慎 * 明日10年公债的区间料在1.02-1.06% 路透台北5月31日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周三连三日收跌，并创10年券殖利率近一个半月新低。交易员称，受美债殖利率走低带动，10年券跟着开低收跌；惟往下追价意愿低，交投趋冷，短线观察重点在空单部位变化。 他们表示，近来台股表现不错，且随殖利率跌至相对较低水准，以10年殖利率已跌到1%附近来看，往下追价意愿更趋薄弱，市场观望气氛浓厚。 〞追低者不追了，利率已经压缩到深可见骨，操作难度很高，只能在区间内小小的做。〞一大型银行交易员说。 在五年券方面，一大型证券商交易员指出，早盘五年券跟随美债开低，惟随殖利率跌至低档，多方趋谨慎，尾盘收小升，〞大家都觉得这阵子下来蛮多的，开始偏谨慎、观望气氛转浓。〞 两位大型证券商交易员均称，随殖利率跌至相对低档，追价意愿薄弱，以五年券为例，殖利率跌至0.73%下方追价意愿跟着降低；惟近期资金有移转到存续期间介于4-4.5年冷门券迹象，显示资金配置重于交易；因而出现热门券交投偏冷，冷门券却转热的现象。 〞最近热门券交易缩得蛮明显的，但冷券买气却蛮强的。〞前述一大型证券商交易员说。 他们指出，今天五年和10年券均陷区间狭幅整理格局，成交量不大，显示多空双方均偏观望，短线观察重点在10年券106/4R期空单有无大变化，倘若空单量少，表示空方比较不敢躁进。 今天10年公债106/4R期收盘报1.0350%，创10年券殖利率近一个半月新低；此前收盘低点为4月19日的0.9950%。 交易员预估，明天五年券106/5殖利率交投区间将在0.72-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.02-1.06%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.15 0.7370% 0.7250-0.7370% 28.0 10 106/4R -0.10 1.0350% 1.0250-1.0370% 37.00 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0320% 5 106/5 0.7370% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)