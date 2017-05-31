更新版 1-香港个股：科通芯城复牌高开后曾转跌近12%，此前澄清沽空机构报告指控

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路透香港5月31日 - 经营中国的IC及其他电子元器件交易型电商平台的科通芯城周三复牌开高后曾转跌近12%，该公司此前澄清沽空机构报告的指控，同时公布控股股东拟动议派发股息。

该股开盘涨逾5%，惟早盘初段表现反覆，一度跌近12%至6.88港元的近21个月低位。香港时间10:08，跌10.51%，报6.98港元。

科通芯城于开市前在联交所刊发一份自愿性公告指，控股股东兼主席康敬伟将在下一次董事会会议动议，考虑宣告2017年财年发放半年度及全年度股息。

科通芯城上周一（22日）盘中急挫22%后停牌，因一家名为“烽火研究”的机构发布的沽空报告，指科通芯城夸大收入及净利润。

据周一（29日）晚间的公告，科通芯城强烈否认及认为指控属虚假及具误导性，并有意使股东及普通投资者产生恐慌以为烽火研究的关联人士获得交易收益。此外强调过去三年的财务报表乃经核数师毕马威审核及出具无保留意见。

科通芯城在公告中逐一反驳烽火研究报告指控内容，包括指该报告只提及占集团收入极少数的6间中国内地附属公司的工商档案，并未提及另外11间内地附属公司，亦忽略集团大部分交易在香港进行及所产生的收入。（完）

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