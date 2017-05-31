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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 17:31 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币暴力拉升收创六个半月新高，市场预期分歧明显

    * 人民币暴力拉升收创逾六个半月新高
    * 离岸CNH亦大涨至逾六个半月新高，因流动性收紧
    * 中间价模型调整的影响已于上周消化
    * 市场预期分歧明显，近期人民币波动料将加大

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京5月31日 - 人民币兑美元即期周三强势收升400
点，创2016年11月11日以来新高。交易员称，中资大行不时抛售美元头寸
，机构自营盘也有做空美元的交易，加上离岸市场短端利率飙升助推离岸
人民币升值，这三个因素共同推升在岸人民币汇率。
    
    本月人民币兑美元则累计升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。
    
    交易员并指出，离岸市场人民币流动性骤然收紧，做空人民币成本大
幅抬升，导致离岸CNH大涨至逾六个半月新高，境内市场在大行的压力下
亦掉头向下。但人民币是否将转为升势，市场分歧明显，料短期汇价波动
将加大。
    
    “我觉得这波央妈制造的升值是为了补涨之前美元指数下行的部分，
后市随着美联储加息，人民币压力还是蛮大的。”一中资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员认为，此番升值，将是人民币新趋势的开始。
    
    “大行出了一波（美元），自营就跟着出货，大家都是投机力量，看
哪边强就往哪边做。”另一中资行交易员称。
    
    汤森路透综合报价显示，CNH香港银行同业隔夜拆借利率HICNHONDF=
周三飙升1,573个基点至21.07933%，CNH银行间隔夜拆借亦大
涨1,500个基点至19.50%，均为1月6日以来新高；CNH隔夜掉期隐含利率C
NHONID=R盘中一度大涨至45.754%。
    
    交易员并指出，人民币兑美元中间价模型调整的影响在上周四周五已
经基本消化，对今日市场影响不大。
    
    人民币兑美元中间价模型年内第二次调整，将引入逆周期因子，模型
参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人
士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民
币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=P
BOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美    今日         上日            升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C    6.821       6.861            0.59%
               FXS>                           
   中间价             6.8633       6.8698           0.09%
 成交额<CNYSPTVOL=C  158.42亿   232.51亿美元          
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     343      日低6.8531      日高6.8188
   今年以来升贬幅度                                       1.88%
 2005年汇改以来升贬                                      21.34%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        995                                 
               掉期                           
                                              
                                                      
 离岸人民币市场        今日         上日                       
   CNH即期            6.7804       6.8234                      
 一年期NDF<CNY1YNDF   6.9965       7.017                       
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=
CFXS为6.8289；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFIX15=
CFXS和英镑15点的参考汇率为7.6336、6.1469和8.7
425。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次
性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形
成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考
价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（
完）
    

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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