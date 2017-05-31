更新版 1-中国汇市：人民币暴力拉升收创六个半月新高，市场预期分歧明显

* 人民币暴力拉升收创逾六个半月新高 * 离岸CNH亦大涨至逾六个半月新高，因流动性收紧 * 中间价模型调整的影响已于上周消化 * 市场预期分歧明显，近期人民币波动料将加大 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月31日 - 人民币兑美元即期周三强势收升400 点，创2016年11月11日以来新高。交易员称，中资大行不时抛售美元头寸 ，机构自营盘也有做空美元的交易，加上离岸市场短端利率飙升助推离岸 人民币升值，这三个因素共同推升在岸人民币汇率。 本月人民币兑美元则累计升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。 交易员并指出，离岸市场人民币流动性骤然收紧，做空人民币成本大 幅抬升，导致离岸CNH大涨至逾六个半月新高，境内市场在大行的压力下 亦掉头向下。但人民币是否将转为升势，市场分歧明显，料短期汇价波动 将加大。 “我觉得这波央妈制造的升值是为了补涨之前美元指数下行的部分， 后市随着美联储加息，人民币压力还是蛮大的。”一中资行交易员称。 亦有中资行交易员认为，此番升值，将是人民币新趋势的开始。 “大行出了一波（美元），自营就跟着出货，大家都是投机力量，看 哪边强就往哪边做。”另一中资行交易员称。 汤森路透综合报价显示，CNH香港银行同业隔夜拆借利率HICNHONDF= 周三飙升1,573个基点至21.07933%，CNH银行间隔夜拆借亦大 涨1,500个基点至19.50%，均为1月6日以来新高；CNH隔夜掉期隐含利率C NHONID=R盘中一度大涨至45.754%。 交易员并指出，人民币兑美元中间价模型调整的影响在上周四周五已 经基本消化，对今日市场影响不大。 人民币兑美元中间价模型年内第二次调整，将引入逆周期因子，模型 参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人 士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民 币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=P BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.821 6.861 0.59% FXS> 中间价 6.8633 6.8698 0.09% 成交额<CNYSPTVOL=C 158.42亿 232.51亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 343 日低6.8531 日高6.8188 今年以来升贬幅度 1.88% 2005年汇改以来升贬 21.34% 幅度 一年期美元/人民币 995 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7804 6.8234 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9965 7.017 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16= CFXS为6.8289；人民币兑欧元、日圆JPYCNYFIX15= CFXS和英镑15点的参考汇率为7.6336、6.1469和8.7 425。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次 性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形 成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考 价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（ 完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)