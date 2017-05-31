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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行三、五和10年债预测均值4.26%、4.31%和4.31%

    * 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债
    * 招标金额：3/5年：40亿；10年：70亿
    * 招标时间：6月1日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商、保险)
    * 预测区间：4.22%-4.31%；4.28-4.35%；4.29-4.34%
    * 预测均值：4.26%；4.31%；4.31%

    路透上海5月31日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三、五和10年三期债
。路透调查显示，现券依旧维持偏势震荡格局，今日午后农发行一级新债结果显示，目前机
构配置积极性亦一般，料明日国开行三期债收益率预测均值分别落在4.26%、4.31%和4.31%
。
    
    上海一银行交易员称，现券二级整体情绪不高，收益率近期也维持震荡走势，虽然今天
国债期货走强，但是现货并未明显跟进，估计明天国开债整体需求一般。
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，上述三个期限最
新收益率依次为4.3209%、4.3795%和4.3353%。          
    
    农发行今日下午招标的四期债中，三、五和10年期中标收益率分别为4.3043%、4.4005%
和4.4722%，对应投标倍数2.44倍、2.67倍和4.12倍。            
            
    明日招标的三期债为国开行今年第五期               、第六期               和第
10期               的增发债，票面利率分别为3.88%、4.02%和4.04%。
    
    具体发行条款如下：

                     2017年第5/6/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    发行上限        3/5年：40亿；10年：70亿
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        6月1日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          6月5日
    起息日          3年：2017/4/19；5年：2017/4/17
                    10年：2017/4/10
    分销期          6/2-6/5
    上市日          6月7日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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