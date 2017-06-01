重温稿-台湾货币市场：短率大致持稳，资金大多避开落点月底最后交易日

* 短率大致持稳 * 资金避开落点月底最后交易日 * 下周留意税款缴库后资金动向 * 短票/RP利率仍持平区间不变 记者 詹静宜 路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人员表示，由于资金大多 避开落点月底最后交易日，今天资金需求并不多，仅见银行零星回补积数需求，而营利事业 所得税及综合所得税缴款截止日在即，让市场资金略显多缺不一但不影响调度，短率仍持平 既有区间。 他们指出，明起时序迈入月初资金料转趋宽松，但仍应留意税款缴库后资金动向，下周 四(6月8日)为第一批税款委托取款日，下周五(9日)则为信用卡缴税银行须将税款清算缴库 ，将或多或少影响资金情势。 〞银行基本上月底不大动，旬底也不太想动。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员也称，由于现仍属提存期底，银行端资金操作较趋保守，排队等 央行代收隔夜拆款过剩资金的银行减少，且央行上周五也减发存单逾300亿台币，致上日整 体银行超额准备超过上千亿台币。 台湾金融市场周一、二因端午假期休市，周三恢复交易；周六(6月3日)补班，金融市场 正常交易。 另外，台湾央行今天傍晚预告，将在本周五(6月2日)发行的七天期定存单，利率维持于 0.20%原水准。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.102 30.122 台湾加权股价指数<.TWII 10,040.72 10,101.95 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.173-0.290% --一周拆款利率区间 0.177-0.370% 0.180-0.360% --两周拆款利率区间 0.320-0.360% 0.290-0.370% **短票利率平稳** 短票方面，大型票券商交易员表示，资金已提前避开落点月底最后交易日，今日资金缺 口不大，并以跨月短票交投为先，利率也持在原有区间不变。 他们并称，今日月底最后交易日仍有部分银行操作较为保守，预计月初银行买票需求将 陆续回笼，近期短票利率有望持平整理。 〞月底紧缩因素已大致去化，早上询了一圈觉得还好，利率还算平稳。〞一位大型票券 商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.35%，大致持平上日 。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.348%，区间在0.33-0.38%， 成交量为121.361亿台币；前日加权平均利率在0.337%，区间在0.32-0.38%，成交量为91.26 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.29-0.42%，成 交量为132.02亿台币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.33-0.38%，成交量为75.2亿台 币。 台湾央行周三发行3,662亿台币定存单，发行余额减17.5亿台币。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为732亿台币，累计超额准备1兆2,246亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆3,163亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今天虽为月底最后交易日，但资金情势平 顺，RP利率也大致持在既有区间不变。 他们表示，由于寿险端资金欠缺去路，纷纷涌进投信端客户，舒缓月底紧缩因素的影响 ，明日将迈入月初，料资金情势将较显宽松。 〞这段时间投信灌进来的钱太多，除非大走钱，否则月底利率不会动。〞一大型证券商 交易员说。 另一票券商交易员则表示，今早资金稍见缺口，带动跨月公司债RP利率高位稍见上扬， 但午后资金则又转趋宽松，估近期内RP利率变化不大。 近期主要交割因素包括6月2日有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元；6月6日则 有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构跨月公债RP利率主要成交在0.30-0.32%；公司债RP利率主要在0. 40-0.42%；以上报价皆持平上日。 票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债 RP跨月利率主要成交在0.28-0.31%，上日亦同；公司债跨月RP利率与上日水准相同，主要成 交在0.30-0.35%，区间高位稍高于上日。(完) (审校 曾祥进/张喜良)