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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 17:37 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币大幅收涨至近七个月新高，已实现向中间价回归

    * 人民币大幅收涨至近七个月新高
    * CNH流动性再度收紧，成短期汇价走势关键
    * 客户出现恐慌情绪，有结汇止损倾向
    * 机构情绪偏谨慎，观望后市不再追高

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京6月1日 - 人民币兑美元即期周四随中间价大幅收涨至近七个月新高，离岸CNH亦大涨
，一度触及近八个月新高，午后从高点回落。交易员称，由于离岸人民币流动性继续收紧，且监管层引导人民
币升值意图明显，市场美元空头头寸较多，助推人民币走升，但市场情绪趋于谨慎。午后随着离岸人民币资金
面好转，CNH缩减涨幅，在岸人民币亦跟随，回归至中间价附近。
    
    在岸人民币早盘时段连续升破6.80、6.79关口触及6.7878元，创2016年11月9日以来新高；香港离岸人民
币兑美元早盘亦继续劲扬，升破6.74、6.73关口至6.7245元，创2016年10月12日以来新高。人民币兑
美元中间价大涨543点创2016年11月10日以来新高；中间价单日涨幅0.8%，为2005年汇改以来的第
二大单日涨幅，仅次于今年1月6日的0.93%。
    
    交易员们指出，当前影响汇市短期走势的核心因素在CNH的流动性，今日CNH流动性继续收紧，或为中资行
在离岸市场买入人民币；亦有交易员称部分同业未留足流动性，需从市场上高息拆CNH资金，或因大客户突然
转移资金导致。不过，午后流动性紧张已有所缓解。
    
    “这波大涨可能暂时要告一段落了，但后面还会有的，如果美元下跌但人民币对篮子贬值，那央妈估计还
会出手。”一中资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员表示，现在汇率已经完全在掌控之中了，小的周期完全可以独立于美元指数的走势，接
下来人民币的走势基本取决于监管层的态度。

    离岸人民币香港银行同业拆息隔夜由周三的21.07933%大涨2,174个基点至42.81500%；CNH银
行间隔夜拆借周四盘中一度大涨2,000个基点至35.00%,再次刷新1月6日以来新高，午后回落至24.5%
。
    
    午后离岸美元/人民币隔夜掉期由98.83点回落至10点，一日期掉期由275.03点回落至59
.78点，显示出离岸人民币资金面有所好转。
    
    “现在的市场完全是政策市了，大家接下来的关注的是哪里是均衡的level。”一外资行交易员称，“毕
竟基本面并不支持人民币升值，不知是不是中美之间达成了什么agreement。”

    前述中资行交易员并表示，客户的情绪已经有些恐慌，有结汇止损的倾向，但可能会等美元反弹之际再操
作。
        
    全球汇市方面，美国公债收益率(殖利率)走高，以及市场愈发预期美国本月将升息，协助美元周四扳回部
分跌幅。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美    今日         上日         升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.8061       6.821         0.22%
               FXS>                           
   中间价              6.809       6.8633        0.80%
 成交额<CNYSPTVOL=C  229.71亿   295.48亿美元       
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     202      日低6.808    日高6.7878
   今年以来升贬幅度                                 2.11%
 2005年汇改以来升贬                                21.60%
               幅度                           
  一年期美元/人民币       1080                           
               掉期                           
                                              
                                                   
 离岸人民币市场        今日         上日                 
   CNH即期            6.7581        6.75                 
 一年期NDF<CNY1YNDF   6.9715       6.977                 
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8002；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6432、6.1262和8.7
407。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)
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