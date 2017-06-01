更新版 2-中国汇市：人民币大幅收涨至近七个月新高，已实现向中间价回归

* 人民币大幅收涨至近七个月新高 * CNH流动性再度收紧，成短期汇价走势关键 * 客户出现恐慌情绪，有结汇止损倾向 * 机构情绪偏谨慎，观望后市不再追高 (新增评论和收盘报价) 路透北京6月1日 - 人民币兑美元即期周四随中间价大幅收涨至近七个月新高，离岸CNH亦大涨 ，一度触及近八个月新高，午后从高点回落。交易员称，由于离岸人民币流动性继续收紧，且监管层引导人民 币升值意图明显，市场美元空头头寸较多，助推人民币走升，但市场情绪趋于谨慎。午后随着离岸人民币资金 面好转，CNH缩减涨幅，在岸人民币亦跟随，回归至中间价附近。 在岸人民币早盘时段连续升破6.80、6.79关口触及6.7878元，创2016年11月9日以来新高；香港离岸人民 币兑美元早盘亦继续劲扬，升破6.74、6.73关口至6.7245元，创2016年10月12日以来新高。人民币兑 美元中间价大涨543点创2016年11月10日以来新高；中间价单日涨幅0.8%，为2005年汇改以来的第 二大单日涨幅，仅次于今年1月6日的0.93%。 交易员们指出，当前影响汇市短期走势的核心因素在CNH的流动性，今日CNH流动性继续收紧，或为中资行 在离岸市场买入人民币；亦有交易员称部分同业未留足流动性，需从市场上高息拆CNH资金，或因大客户突然 转移资金导致。不过，午后流动性紧张已有所缓解。 “这波大涨可能暂时要告一段落了，但后面还会有的，如果美元下跌但人民币对篮子贬值，那央妈估计还 会出手。”一中资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，现在汇率已经完全在掌控之中了，小的周期完全可以独立于美元指数的走势，接 下来人民币的走势基本取决于监管层的态度。 离岸人民币香港银行同业拆息隔夜由周三的21.07933%大涨2,174个基点至42.81500%；CNH银 行间隔夜拆借周四盘中一度大涨2,000个基点至35.00%,再次刷新1月6日以来新高，午后回落至24.5% 。 午后离岸美元/人民币隔夜掉期由98.83点回落至10点，一日期掉期由275.03点回落至59 .78点，显示出离岸人民币资金面有所好转。 “现在的市场完全是政策市了，大家接下来的关注的是哪里是均衡的level。”一外资行交易员称，“毕 竟基本面并不支持人民币升值，不知是不是中美之间达成了什么agreement。” 前述中资行交易员并表示，客户的情绪已经有些恐慌，有结汇止损的倾向，但可能会等美元反弹之际再操 作。 全球汇市方面，美国公债收益率(殖利率)走高，以及市场愈发预期美国本月将升息，协助美元周四扳回部 分跌幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8061 6.821 0.22% FXS> 中间价 6.809 6.8633 0.80% 成交额<CNYSPTVOL=C 229.71亿 295.48亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 202 日低6.808 日高6.7878 今年以来升贬幅度 2.11% 2005年汇改以来升贬 21.60% 幅度 一年期美元/人民币 1080 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7581 6.75 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9715 6.977 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8002；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6432、6.1262和8.7 407。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)