更新版1-中国财政：开展土地储备专项债券试点，新增提前偿还条款可续发周转偿还

* 地方政府可发行土地储备专项债

* 纳入地方政府专项债额度内

* 可设提前偿还条款，并可续发周转偿还

* 未来地方政府专项债有望更加细分 (新增更多内容和评论)

路透上海6月1日 - 在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部最新通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。

财政部和国土资源部下发通知称，为完善地方政府专项债券管理，建立专项债券与项目资产、收益对应制度，2017年先从土地储备领域开展试点，发行土地储备专项债券，今年土地储备专项债券额度已经随同地方政府专项债务限额下达，今后并将逐步扩大范围。

光大证券首席债券分析师张旭认为，本次地方政府土地专项债券管理办法的重点在于：一是提出了此前地方债没有的提前偿还条款，有利于更科学灵活地使用资金；二是给未来地方政府专项债进一步细化打开了空间。

地方政府土地储备专项债券是地方政府专项债券的一个品种，是指地方政府为土地储备发行，以项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入或国有土地收益基金收入偿还的地方政府专项债券。

天风证券固收研究团队最新点评称，土地储备专项债券是规范地方政府融资的延续。除提前偿还条款外，还提出了债券期限需要与土储项目对应，原则上不超过五年，以及可以续发债券周转偿还等。

两部委相关负责人在答记者问中表示，在地方政府专项债务预算管理办法基础上，土地储备专项债券管理突出重点包括：体现项目收益与融资自求平衡的理念、实现专项债券与项目严格对应，以及加强债务对应资产管理等。

在土地储备专项债券如何与项目对应方面，上述负责人指出，一是债券发行对应项目实施；二是债券期限与项目实际相适应；三是债券使用明确到具体项目；四是债券本金偿还与项目取得的土地出让收入相对应。

另外，通过开“正门”发行土地储备专项债券，将用于偿还专项债务的土地储备资产及其预期土地出让收入显性化，从机制上堵住融资平台公司等冒用土地储备名义以储备土地进行抵押担保融资的“后门”“歪门”，防范违法违规举债或变相举债、挪用土地储备资金等行为发生。

土地储备，是指地方政府为调控土地市场、促进土地资源合理利用，依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地的行为。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良/杨淑祯)