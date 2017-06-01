更新版 1-香港个股：山水投资向山水水泥三大股东抛出约值47亿港元股份求售方案

(新增中国建材回应)

路透香港6月1日 - 停牌超过两年的中国山水水泥集团有限公司其中一名主要股东山水投资（CSI）已邀请另外三大股东收购其25.09%的持股，开价约47亿港元，惟其中一大股东中国建材回应指对此做法“很不理解”。

中国建材董事常张利周四回覆路透电邮查询时表示，周三收到了山水投资的函件，也看到了山水水泥的公告，但认为信息不清，无法判断。

他说，“我们有很多情况没搞清楚，同样的一拨人一会要0.5港元发股，一会要5.5港元让股东收购，我们感到非常奇怪和不解，也不知他们的定价原则和背景。”

他并指出，山水投资的股权是不同的职工持有，亚泥也是山水投资的股东，还有职工和原有创办人等，不能判断这次售股是否经过了山水投资股东同意。

“还有一个问题就是为什么一定要让股东去买，为什么不直接在市场公开挂牌让所有人都可参与。”他说，“如果定价是合理的，市场就会接受，还能解决流动性，但他们恰恰只让原有几个股东去参与，不但没解决现有问题还会让问题更复杂。”

据周三晚间公告，山水投资已邀请亚洲水泥、中国建材以及天瑞集团各自提出收购山水投资于山水水泥全部约8.48亿股或25.09%的持股，作价每股5.5港元，较停牌前收市价6.29港元折让13%。

惟公告指出，亚泥、中国建材及天瑞未必会提出收购建议，目前这三大股东目前的持股比例分别为26.4%、16.67%及28.16%。

山水水泥自2015年4月16日起停牌，因未能符合25%的最低公众持股量低规定。该公司在2016年年报亦指，多位公众少数股东对于长期停牌表示沮丧，而恢复交易为各大金融机构与山水水泥讨论提供融资信贷时的重要考虑因素，因此董事会认为恢复公众持股量及复牌为改善公司财务状况的必要条件。

该公司此前公布，由于旗下山东山水水泥集团无法按规定时间筹集资金，由山东山水于中国银行间市场发行已到期的中期票据＂14山水MTN002＂已违约。

除了山东山水接连发生债务违约之外，山水水泥于2016年度录得净亏损7.38亿元人民币，尽管亏损大幅收窄，但与全行业实现利润按年升55%至518亿元比较，经营情况令人担忧。

而在停牌期间，山水水泥不断更换董事，控制权纠纷又接连不断。山东山水此前更发生济南办公室被占领事件，山水水泥指是山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤。

山水水泥以红筹股形式于2008年7月在香港IPO上市，经营实体是内地注册的山东山水。山东山水于2001年成立，目的是通过由员工和法人持股的法律实体来吸收非国有资金和提升国有经济的控制和发展动力。于山水水泥上市时，透过员工持股计划出资的员工接近4,000人，而员工代表包括山水水泥前执行董事张才奎。

至于代表员工于山水水泥持股的山水投资于2005年在香港注册成立，并由张才奎以张氏信托的受托人身份占大多数股权。根据联交所于2014年的股东权益披露资料显示，张才奎在山水投资的控制权接近82%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)