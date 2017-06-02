重发-《路透晚报》--6月2日日间新闻摘要（中港台）

(重发以补上内文第一条漏字) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球政治：美国宣布退出巴黎协定，欧盟与中国则寻求挑头应对气候变化

中国与欧盟周五将寻求挽救一项应对气候变化的全球协定，而美国总统特朗普宣称让美国退出该协定。随着中国成为欧洲在自由贸易与安全等诸多领域不太可能的全球合作伙伴，李克强总理将在布鲁塞尔的峰会与欧盟高层官员会面，双方也将讨论朝鲜的导弹试验和全球钢铁产能过剩问题。

--中国经济：市场机制调节作用没充分发挥，须推进基础性改革--中财办官员

中央财经领导小组办公室经济二局副局长祝丹涛表示，当前中国经济运行中存在的供给结构跟不上需求变化、产能过剩和不足并存状况是表征，深层次原因是市场机制的调节作用没有充分发挥出来，存在各种扭曲的政策和制度安排，价格信号失灵，要素流动受阻，造成资源配置扭曲。

--中国人事：王蒙徽升任住建部党组书记，孙绍骋任国土部党组书记

中国住房和城乡建设部和国土资源部均于近日更换最高领导，王蒙徽接替陈政高任住建部党组书记，孙绍骋接替姜大明任国土部党组书记。

--中国经济：取消电气化铁路配套供电工程还贷电价，等额下浮货运价--发改委

中国国家发展改革委发布通知，决定取消电网公司向铁路运输企业收取的电气化铁路配套供电工程还贷电价，等额下浮铁路货物运价，降低企业物流成本。

--中国经济：支持“飞地经济”发展，允许以资金及技术成果等参与合作--发改委

国家发展和改革委员会发布关于支持“飞地经济”发展的指导意见，支持合作方创新合作模式，允许以资金、技术成果、品牌、管理等多种形式参与合作；如各方共同组建市场化运营主体的，应符合《公司法》等相关法律规定。

--《独家新闻》美国加州州长将与中方商议连接加州和中国的碳交易市场

美国加州州长布朗(Jerry Brown)表示，本周出访亚洲期间，他会商议将加州与中国的碳交易市场连接起来一事。这显示这位州长有影响全球气候变化政策的雄心。

--路透调查：台湾5月出口料继续增长但步伐放缓，通胀率或上升

路透调查13位分析师的预期中值显示，台湾5月份出口料连续第八个月增长，但步伐料放缓。调查显示，台湾5月份出口料较上年同期增长7.2%，增速慢于4月的9.4%。

--香港房地产：5月住宅买卖合约按月比较“价量齐跌”，宗数跌近两成

香港土地注册处发表数字显示，5月份送交注册的住宅楼宇买卖合约与4月份比较出现“价量齐跌”，宗数按月下跌18.8%，价值亦跌23%。

【金融】

--中国金融：国开行拟用三年时间落实2,500亿元一带一路专项贷款--新华

中国国家开发银行国际金融局局长梁惠江称，将坚持项目的自偿性和可持续发展原则，成熟一个运作一个，拟通过三年左右时间落实2,500亿元人民币一带一路专项贷款。

--中国基金：深交所完善小规模基金终止上市规定，加强特殊基金适当性管理

深圳证券交易所表示，拟完善基金上市和终止上市审核程序，完善小规模基金终止上市相关安排，设置基金终止上市观察期，基金不再具备上市条件且相关情形在观察期内未消除的，基金进入终止上市程序，并将加强对特殊基金的投资者保护和适当性管理。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周小幅净投放重在维稳，6月大考将至但料有惊无险

端午假期后首周三个交易日，中国银行间流动性整体平稳，央行公开市场操作以对冲到期为主，惟受缴税清缴扰动，全周逆回购仍实现小幅净投放，彰显央行维稳资金面姿态。随着进入6月，面对跨季资金价格居高不下、MPA（宏观审慎评估）考核临近、去杠杆及监管趋严等多种因素，市场对流动性趋紧的担忧再现。

业内人士认为，月初影响因素有限，公开市场仍维持平滑操作，不过随着半年末时点临近，预计央行届时会加大投放力度并增加跨季资金品种操作，其中包括MLF续做和重启28天期逆回购操作等，故预计6月资金面将有惊无险。

--中国债市动态：期现货均小幅走弱，流动性显紧令半年末忧虑难消

中国银行间债市早盘现券收益率小幅攀升，国债期货亦转跌，结束此前连续两日上涨势头。交易员表示，进入6月初，尽管央行公开市场小幅投放，但流动性收紧势头未缓，机构对半年末资金面忧虑难减，现券震荡走弱，一级财政部三个月贴现国债中标结果亦偏高。

--中国货币市场：需求旺盛资金面续显紧，一个月同业存单利率有所抬升

中国央行公开市场少量净投放，银行间市场资金面继续显紧，中小机构需求旺盛而大型银行出资收敛，导致隔夜回购利率明显上行。另外，下周有逾2,000亿元人民币的中期借贷便利(MLF)到期，加之央行已表态将在上旬进行操作，机构拭目以待。

--中国票据市场：转贴利率本周变动不大，6月上行空间仍在但幅度有限

端午假期影响本周仅三个交易日，中国票据市场转贴利率变动不大，但进入6月初收票机构有所增多且多以电票交易为主。6月资金面仍存不确定性，而且美联储加息在即，国内公开市场逆回购利率势必跟随上调，所以转贴利率犹存上行空间。

--中国信用债：珠海中富已兑付此前违约中票“12珠中富MTN1”剩余2.1亿元本金

珠海中富实业股份有限公司公告称，此前违约的中票“12珠中富MTN1”于公告日兑付剩余本金2.1亿元。至此，该期违约中票本息已经完成兑付。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.3839%，投标倍数2.03--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.3839%，边际中标收益率3.4631%，投标倍数2.03倍。

--新债招标：台湾台电五年公司债以0.98%定价，10年利率为1.40%--文件

据路透获得的文件显示，台湾大型公司债发行单位--台湾电力公司今日开标的五年期无担保公司债得标利率为0.98%，符合市场预估并续创历史标售新低，发行金额80亿台币；至于七年及10年券得标利率也皆符合预期。

【外汇】

--中国汇市：离、在岸人民币早盘均走贬，离岸CNH资金面明显好转

人民币兑美元即期早盘走贬，中间价则小升；离岸人民币跌逾400点。交易员称，由于离岸人民币流动性明显好转，且美元指数企稳回升，CNH早盘时段跌破6.79关口；在岸人民币随之走贬，然跌幅不大。

--中国外汇：9月1日起境内银行卡在境外提现和1,000元以上消费需上报--外管局

中国国家外管局称，将开展银行卡境外交易信息采集工作。2017年9月1日起，境内银行卡在境外发生的提现和单笔金额1,000元以上的消费交易信息均需上报，发卡行应于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

--路透调查：亚币看涨押注上升，人民币多仓创两年来最高

路透调查显示，投资人在人民币的多头部位较两周前增加，升至近两年来最高。此前在中国央行抑制人民币贬值预期的努力下，人民币走升。

--《人民币综述》汇率终破僵局搭配利差收敛，下半年点心债或见曙光

过去数日人民币兑美元强劲反弹、离岸与在岸利差逐渐收敛，此前令离岸人民币债券市场大幅萎缩的负面效应正逐步缓解，若趋势持续，下半年或有见到冰消雪融的机会。市场人士认为，4月底香港人民币存款为去年9月以来首度回升，显示今年以来汇率保持稳定的现象，增加了人民币资产吸引力。近日人民币强势升值，有望令资金池进一步改善，在配置需求带动下，料有利于点心债表现。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数连四日反弹，CFETS指数升至93.16

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.22%至93.16；SDR篮子指数微升至94.4，BIS篮子指数微升至94.06。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升，新区概念股和次新股板块整体反弹

中国股市沪综指缩量微收升。分析师指出，今日大盘以震荡整理为主，沪综指全天大部分时间在3,100点整数关口上下运行，创业板在盘中创出两年多以来新低后，午后市场在抄底资金介入下出现一波上涨，新区概念股亦现反弹。但由于市场整体人气低迷，跟风盘非常稀疏，量能明显萎缩。

--中国汽车：工信部通报去年严重违规20家车辆生产商，包括北汽福田和江淮汽车等

中国工业和信息化部对2016年全国各地公安交管部门在办理新出厂车辆注册登记时发现的“涉嫌违规”汽车产品进行了逐一核查，共有2,577辆新出厂车辆存在违规行为，包括北汽福田汽车股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司等。

--中国个股：顺丰控股称与菜鸟争端预计不会影响今及明年的业绩承诺

针对与菜鸟网络互通数据接口的争端，中国大型快递公司--顺丰控股发布公告称，公司已通过媒体向公众及用户解释事件因由，预计此事不会影响去年重组时对2017年和2018年净利润做出的业绩承诺。

--中港个股：比亚迪云轨产品获逾10个城市订单，料助提升收入规模--报载

中国汽车大厂--比亚迪董事会秘书李黔表示，其云轨业务已经获得国内超过10个城市的订单，其中汕头、广安、银川等地云轨线路已陆续开建，部分线路将于年内竣工通车。

--香港个股：辉山乳业称计息贷款约229亿元，大股东委任顾问助债务重组

停牌超过两个月的辉山乳业称，根据债权人提供资料显示，该公司于今年3月末的计息贷款约229亿元人民币，而大股东已委任债务重组顾问协助可能进行的重组。

--中国个股：绿地与复旦成立科技集团，在生命科学和大数据等方面合作